Los segundos de la pelea de autobuses Transjakarta con un camión en Cideng, el conductor fue trasladado al hospital

Yakarta, Viva – Accidente El tráfico involucra el autobús Transjakarta y un camión En el área de Cideng, Central Yakarta, jueves por la mañana, 18 de septiembre de 2025. El incidente de la lucha de toros había hecho una escena debido a Viral en las redes sociales.

En el video y las fotos que circulan, una de las cuales se subió una cuenta de Instagram @jakarta. intersección Frente al Hospital Regional de Tarakan.

«Hubo un accidente que involucró el autobús Transjakarta en camión en la intersección frente al Hospital Regional de Tarakan Cideng, Central Yakarta», escribió la cuenta.

Mientras tanto, el jefe de la Sub Dirección de Desarrollo y Aplicación de la Ley de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, Comisionado Senior de Policía Ojo Ruslani, confirmó el accidente. Según él, el incidente ocurrió alrededor de 04.45 Wib cuando el camión condujo desde la dirección de East Cideng hasta la armonía.

«Justo en la intersección del Hospital Regional de Tarakan mientras caminaba después de una luz roja, de repente el autobús Transjakarta de repente quería girar, haciendo que los camiones y los autobuses colisionen entre sí», dijo Ojo.

Como resultado del incidente, el conductor del camión sufrió heridas e inmediatamente fue llevado al Hospital Tarakan para recibir tratamiento. Mientras tanto, los dos vehículos sufrieron daños graves en el frente.