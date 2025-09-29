Los segundos de la Musalala de la Escuela de Abogada Islámica de Sidoarjo se derrumbaron cuando el Santri Salat Asr en la Congregación

SidoarjoVIVA – Edificio Musala Dos pisos en el dormitorio de Putra Pondok Pesantreno Al Khoziny Buduran, Regency Sidoarjo, se derrumbó el lunes 29 de septiembre de 2025. El edificio colapsado Cuando para Santri Realizar oraciones ASR en la congregación.

Leer también: Los edificios en el Al Khoziny Sidoarjo Islámica Internacing Boarding colapsaron durante el Santri Salat Asr, todavía estaba atrapado



Lanzamiento Viva East Java, Wahid, uno de los testigos oculares que también fue un Santri en el Al Khoziny Islamic Boarding School, Sidoarjo, dijo que el incidente ocurrió cuando cientos de estudiantes cumplieron con la culpa de ASR en la congregación, entrando precisamente en el segundo rak’ah.

«Cuando entré en el segundo rak’ah, el final de la musala se derrumbó, continuó extendiéndose a las otras partes del edificio», dijo Wahid. Agregó que el edificio estaba realmente en construcción. Pero se puede usar.

Leer también: Se derrumbó desde 2020, los estudiantes en los grados 2 y 4 SDN Sitanggal 06 Brebes estudiaron en la biblioteca y UKS





Musala en Ponpes Al Khoziny Sidoarjo se derrumbó en el Santri

Explicó que el colapso del edificio ocurrió alrededor de las 15:00 WIB. Mientras que el edificio colapsado es un Musala. «Después de la oración de Asar, había un sonido de rugido, había una vibración como un terremoto resultó ser una Musala», explicó.

Leer también: Los hombres virales en los uniformes de Korpri sospechan que ASN fuma en lugares públicos, ciudadanos: ¡hay mujeres y niños embarazadas!



Docenas de ambulancias fueron llevadas al lugar para evacuar a los heridos e inmediatamente se apresuraron al hospital más cercano. Mientras tanto, el jefe de la policía de la ciudad de Sidoarjo, el comisionado de policía Christian Tobing, dijo que el proceso de evacuación estaba en marcha.

«La evacuación sigue haciendo. Los datos completos se enviarán a continuación», dijo

Tim Sar La combinación se desplegó en la ubicación para evacuar a los estudiantes atrapados debido a las ruinas del edificio. Incluyendo un equipo de la oficina SAR de Surabaya. El jefe de la oficina de Surabaya SAR, Nanang Sigit, dijo que hasta 2 equipos de rescate de la oficina de Surabaya Basarnas, que consta de 13 personas, fueron desplegados en Pondok Pesanteren al-Khoziny.

Después de la evaluación inicial en la escena, encontró una señal de dos víctimas en un estado seguro bajo las ruinas. El segundo equipo llegó con asistencia de equipo adicional y el equipo SAR combinado abrió inmediatamente el acceso utilizando equipos de extracción.

Hasta ahora, el equipo SAR combinado todavía está tratando de abrir el acceso a la ubicación del Santri que fue golpeado por las ruinas mientras rezaba abajo. Mientras tanto, el número de víctimas de este incidente aún es incierto.