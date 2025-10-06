Los segundos de la bola de fuego hacen el berrinche del cielo cirebón, resulta que el meteorito cae en el mar de Java

Yakarta, Viva – Centro de investigadores expertos principales para el Centro de Investigación Espacial para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Brin), Thomas Djamaluddin concluyó el auge y las imágenes de las bolas de fuego presenciadas por los residentes alrededor CirebónWest Java, el domingo por la noche, 5 de septiembre de 2025, causó meteorito abandonó.

Leer también: BKI cooperó el desarrollo de la investigación de la tecnología nuclear Brin para la industria manufacturera



El fenómeno fue visto por residentes alrededor de las 18:30 WIB en varios subdistritos en el este de Cirebón, especialmente en el área de Lemahabang. Varios residentes informaron haber visto pasar la bola de fuego rápidamente antes de desaparecer en la distancia y escuchar un fuerte boom.

«Llegué a la conclusión de que era un meteorito lo suficientemente grande que pasó al área de Kuningan: Regencia de Cirebon», dijo Thomas Djamaluddin en Yakarta, el lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: No te pierdas el lunar total de esta noche



Thomas explicó que este análisis se tomó en base a una serie de datos y testimonios de residentes que vieron de primera mano el fenómeno de la bola de fuego en el cielo. Además, también existe la detección de vibraciones registradas por BMKG Cirebon casi al mismo tiempo.

«Análisis basado en el testimonio de un boom que se escuchó en el regencia de Kuningan y Cirebon, BMKG Cirebon (ACJM) detectó una vibración a las 18:39 WIB

Leer también: Prepárese para ver el eclipse lunar total esta noche directamente, consulte el horario



Según él, el meteorito cayó en la región del Mar de Java, después de haber cruzado previamente los distritos de Kuningan y Cirebon desde el suroeste alrededor, el domingo 18.35-18.39 WIB. Grandes sonidos de auge, producidos por el proceso de entrada de meteoros en áreas con una atmósfera más baja.

«Al entrar en una atmósfera inferior, (entonces) causó una onda de choque en forma de un sonido de auge y fue detectado por BMKG Cirebon a 18.39.12 WIB», dijo.

Thomas se aseguró de que el auge y la luz presenciados por la comunidad no causara ningún peligro.