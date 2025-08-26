Los segundos de Asn eran casi víctimas

Yakarta, Viva – Ambiente caliente manifestación Frente al edificio Central de DPR/MPR de Yakarta el lunes 25 de agosto de 2025, cambió de tiempo. Un aparato civil estatal (Asn) Las iniciales BB casi se convirtieron en una víctima masa.

BB no permaneció en silencio. A través de su abogado, inmediatamente informó el incidente para Polda Metro Jaya. La policía ahora está buscando a los perpetradores de la destrucción.

«Hay una investigación e investigación», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi, martes 26 de agosto de 2025.

En cuanto al coche Palisade de Hyundai El negro que conducía estaba muy dañado después de ser golpeado por docenas de personas. El incidente comenzó cuando BB acaba de salir del complejo DPR a su oficina. Sin embargo, al girar debajo del paso elevado cerca del Parque Senayan, sus pasos se detuvieron.

Docenas de manifestantes bloquearon el camino e inmediatamente desahogaron su ira. Sin más preámbulos, la mafia venció al automóvil de lujo con piedras, madera, incluso manos vacías. El parabrisas se separó, el cuerpo de la abolladura aquí y allá. La situación se estaba calentando antes de que finalmente la víctima lograra salvarse.

