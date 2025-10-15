Los seguidores del Derby Sultan, Qatar y el equipo nacional de los Emiratos Árabes Unidos se alborotan y arrojan el iPhone 17 Pro Max a las gradas

VIVA – El caos coloreó el acalorado partido entre Katar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en la cuarta ronda de clasificación Copa del Mundo 2026 Zona Asia.

El duelo que tuvo lugar en el estadio Jassim Bin Hamad, Doha, el miércoles (15/10) temprano en la mañana WIB terminó con Qatar ganando 2-1, además de asegurar su avance a la Copa del Mundo 2026.

Los goles de la victoria de Qatar los marcaron Boualem Khouki y Pedro Miguel, mientras que los Emiratos Árabes Unidos sólo pudieron responder con un penalti de Ali Mabkhout. Sin embargo, la fiesta de la victoria de Qatar se convirtió en un caos en las gradas.

Según el informe Middle East 24, el ambiente se calentó desde que Qatar marcó el primer gol en el minuto 49.

Los fanáticos de los Emiratos Árabes Unidos se enojaron y comenzaron a arrojar botellas y sandalias a los jugadores qataríes que celebraban frente a sus gradas. La tensión empeoró tras la aparición del segundo gol en el minuto 74.

Tras el pitido final la situación se salió de control. Los fanáticos de los Emiratos Árabes Unidos intervinieron para expresar sus emociones, mientras que los fanáticos de Qatar respondieron con provocación. Los agentes de seguridad tuvieron que intervenir para sofocar los enfrentamientos cada vez más brutales.

«Las tensiones alcanzaron su punto máximo después del partido entre los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, con enfrentamientos entre los aficionados tras la controvertida victoria de Qatar y la clasificación para la Copa del Mundo», escribió Middle East 24 en su informe.

Lo más sorprendente es que en el video que se volvió viral en las redes sociales se puede ver a varios espectadores tirándose entre sí. iPhone 17 Pro Max, el producto más nuevo de Apple que ni siquiera se ha lanzado oficialmente en Indonesia.

“Incidentes de lanzamiento de dispositivos entre sí iPhone 17 Pro Max «Entre los aficionados de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos después de que Qatar ganó y se clasificó para la Copa del Mundo ha provocado una condena generalizada en el mundo árabe», continúa el informe.

Se sabe que el precio del iPhone 17 Pro Max alcanza entre 25 y 44 millones de IDR, lo que hace que esta acción no sea razonable para muchos internautas. El hashtag #QatarvsUAE inmediatamente se convirtió en tendencia en la plataforma X, y muchos llamaron a este evento “el derbi más caro del mundo”.

Con esta victoria, Qatar aseguró su billete para el Mundial por segunda vez consecutiva, después de Arabia Saudita, que también se clasificó desde la cuarta ronda del repechaje de la zona asiática.