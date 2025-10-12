Los seguidores de la selección nacional de Indonesia gritan el nombre de Shin Tae-yong después de no poder llegar al Mundial de 2026

Yeda, VIVA – Falla Selección Nacional de Indonesia pasar a Copa del Mundo 2026 Después de perder 0-1 ante Irak en el partido del Grupo B de la cuarta ronda de las eliminatorias de la zona asiática, dejó una profunda decepción en el público del fútbol indonesio.

Después del partido que se celebró en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, miles de aficionados indonesios gritaron su nombre al unísono. Shin Tae Yong — el entrenador que llevó a Garuda a volar alto en el pasado.

Publicaciones en las redes sociales muestran el emotivo momento. La cuenta @jktcreativemedia escribió: «En el momento en que los seguidores indonesios gritaron el nombre de Shin Tae-yong al final del partido de anoche». Mientras tanto, la cuenta @folksy_football agregó: «¡10 mil seguidores gritaron el nombre de Shin Tae-yong en el partido entre Irak y la Selección Nacional!».

En la columna de comentarios, muchos internautas expresaron su añoranza por el técnico de Corea del Sur. «Nuestra nación lo ama mucho», escribió un usuario de Instagram.

El hashtag #KluivertOut es tendencia

En la plataforma Según el seguimiento hasta las 08.55 WIB, hubo más de 33.000 tweets expresando #KluivertOut, seguidos de 11.000 publicaciones sobre «errores» y alrededor de dos mil publicaciones sobre Shin Tae-yong.

La llamada está dirigida a Patricio Kluivertun entrenador de Holanda que actualmente está al frente de la selección de Indonesia en sustitución de Shin Tae-yong desde enero de 2025.

El propio Shin Tae-yong ha sido una figura importante en el resurgimiento del fútbol indonesio desde su nombramiento en diciembre de 2019. Bajo su dirección, la clasificación de la FIFA de Indonesia saltó del puesto 173 al 127 en el mundo.

De la esperanza a la decepción

Decisión PSSI poner fin a la cooperación con Shin Tae-yong el 6 de enero de 2025 planteó un gran signo de interrogación. Aunque fracasaron en la Copa AFF, muchos piensan que el proceso construido por el técnico surcoreano va camino de la madurez del equipo.

Sin embargo, PSSI eligió una nueva dirección. El presidente general Erick Thohir anunció entonces que el nuevo estratega tendría un objetivo claro: la clasificación para el Mundial de 2026. Patrick Kluivert fue presentado como nuevo entrenador el 12 de enero de 2025.

Lamentablemente, el rendimiento de la selección nacional bajo el mando de Kluivert decayó drásticamente.

Indonesia perdió 1-5 ante Australia.

derrotado 0-6 por Japón,

y cayó 2-3 ante Arabia Saudita en cuarta ronda.