Los secretarios de IKN obtienen capacitación especial de la gerencia de PPM

Ikn, viva – Role secretario Ahora se desarrollaba de lo que originalmente era sinónimo de tareas administrativas hacia posiciones estratégicas. La dinámica del mundo del trabajo requiere flexibilidad, así como las habilidades de pensamiento crítico de los profesionales en este campo.

Autoridad Ciudad capital del archipiélago (IKN) Vea la importancia de aumentar la capacidad del secretario para apoyar el desarrollo institucional. El fortalecimiento de las competencias se considera relevante para el desarrollo del gobierno organizacional que continúa desarrollándose.

Como parte de estos esfuerzos, PPM Management realizó una capacitación titulada Gestión para Secretario Profesional del 12 al 13 de agosto de 2025. Al programa asistieron los secretarios de IKN Authority durante dos días completos.

La capacitación se centra en mejorar las habilidades gerenciales para que el Secretario pueda desempeñar un papel más estratégico en la organización. Esta es también la respuesta a las demandas de roles cada vez más complejos en el entorno laboral moderno.

Grace Djalung, analista de recursos humanos del joven aparato experto de la autoridad que actuó como una foto de capacitación, enfatizó la importancia de esta actividad. «Esperamos que los participantes puedan comprender las funciones y roles del Secretario, mejorar la comprensión y administrar los recursos de trabajo y oficina de manera efectiva», dijo, citado a partir de la declaración oficial el miércoles 27 de agosto de 2025.

El material presentado incluye varios temas, que van desde la gestión del tiempo de generación cruzada hasta las técnicas de programación de prioridades. Los participantes también están equipados con estrategias para enfrentar a los superiores y la planificación del trabajo de rutina y no rutinaria.

Desti Delia, jefe de desarrollo ejecutivo del programa de gestión PPM, destacó el papel de un secretario cada vez más estratégico. «El secretario ahora no solo se le exige administrar el momento del jefe, sino también planificar, regular y priorizar los problemas de manera efectiva», dijo.

Las impresiones positivas provienen de los participantes de la capacitación. Uno de ellos dijo: «El material se entrega muy bien y motiva, por lo que tenemos un nuevo entusiasmo por llevar a cabo nuestras tareas diarias».

Además, esta actividad es un foro para intercambiar experiencias entre los participantes. Las discusiones que ocurren abren nuevas ideas para enfrentar desafíos laborales.

A través de esta capacitación, se espera que los secretarios puedan implementar el conocimiento adquirido. La transformación del papel del Secretario fue vista como un paso importante para apoyar el desempeño general de la organización.