Los Seattle Seahawks revelan un importante golpe de lesiones antes del enfrentamiento con los Rams

El Halcones Marinos de Seattle Mañana tendrán su enfrentamiento más importante de la temporada, enfrentándose a los Rams de Los Ángeles. Con ambos equipos con marca de 7-2, el ganador pasará al primer lugar y tendrá una ventaja de un juego en la NFC Oeste. Sin embargo, los Seahawks se dirigen a Los Ángeles sin un jugador clave.

Hoy temprano, el equipo colocó al centro Jalen Sundell en la reserva de lesionados por una lesión en la rodilla. Además de perderse el partido del domingo contra los Rams, Sundell estará inactivo al menos durante las próximas cuatro semanas. Lo más pronto que será elegible para regresar es la Semana 15 contra el Potros de Indianápolis.

En un movimiento correspondiente, los Seahawks activaron la guardia. cristian haynes. Según información privilegiada de los Seahawks Brian Nemhauservoz oluwatimi Se espera que comience como centro, mientras que Haynes agregará profundidad como liniero ofensivo interior suplente.

Los Seahawks han colocado al centro titular Jalen Sundell en la lista de lesionados. Christian Haynes ha sido activado desde el IR y ocupará el lugar en la lista de Sundell. Agregará profundidad en el centro y en la guardia. Además, el apoyador Patrick O’Connell ha sido elevado del PS. Cabe destacar que Tory Horton NO fue

Detalles sobre la lesión de rodilla de Sundell

Sundell se lesionó la rodilla en el segundo cuarto de la victoria de Seattle en la Semana 10 sobre los Cardenales de Arizona. Si bien hubo preocupación inmediata de que Sundell se perdería varias semanas, ESPN Brady Henderson informa que los Seahawks son optimistas de que la lesión no pondrá fin a la temporada.

«Es su rodilla», dijo el entrenador Mike Macdonald a los periodistas después del partido. «No estoy seguro de la gravedad, pero parecía que estaba de buen humor. Lo tomaremos en imágenes y seguiremos adelante desde allí. Pero esto podría volver a atormentarme, no creo que sea el final de la temporada».

El equipo no ha revelado la naturaleza exacta de la lesión de rodilla. Sin embargo, agregaron que la cirugía era una posibilidad.

Superar la ausencia de Sundell

Sundell, un jugador de segundo año procedente del estado de Dakota del Norte, ha tenido una temporada de altibajos con Seattle. PFF clasifica su desempeño cerca del final de la liga, 28º en general de 37 centros elegibles.

La línea ofensiva interior ha sido una de las pocas debilidades de un equipo de los Seahawks que de otro modo sería dominante. Junto a Sundell, guardia derecho Antonio Bradford También ha sido criticado por su mal juego. Las deficiencias en estas posiciones son una razón importante por la que Seattle ocupa el puesto 30 en el NFL con 3,8 yardas terrestres por intento.

Por un lado, es posible que Oluwatimi intervenga y proporcione una mejora inmediata sobre Sundell.

«Realmente emocionado por Olu», dijo Macdonald al reportero senior de los Seahawks Juan Boyle. “Hablamos de estar listos, y luego, cuando se presentó esta oportunidad, jugó un fútbol realmente bueno para nosotros y fue realmente un catalizador detrás de muchas de esas carreras.

«Olu también es un muy buen jugador. Ha jugado un gran fútbol para nosotros y eso es lo que vamos a necesitar de él».

Por otro lado, Oluwatimi es aparentemente el centro de respaldo por una razón. Es probable que sea una rebaja o, al menos, una calificación netamente neutral en comparación con Sundell.

Como resultado, una de las mayores preocupaciones de cara a la pelea del domingo contra los Rams es que la unidad más débil de los Seahawks se haya debilitado aún más. Los Ángeles tiene una defensa temible por derecho propio, permitiendo la segunda menor cantidad de puntos por juego (17,0) y la sexta menor cantidad de yardas terrestres por intento (3,9).

Oportunidad perdida en la fecha límite para realizar cambios

Había especulaciones previas a la fecha límite comercial del 4 de noviembre que los Seahawks adquirirían un liniero ofensivo interior, ya sea como titular de reemplazo o como profundidad adicional. Nombres como Jackson Powers-JohnsonWyatt Escrutadory césar ruiz flotaban como posibles candidatos comerciales.

El gerente general John Schneider no encontró un acuerdo que le gustara o creyó que los linieros ofensivos interiores actuales eran suficientes, o tal vez ambas cosas. Con Sundell fuera durante el próximo mes, y posiblemente más, el tiempo dirá si los Seahawks se arrepienten de la decisión.

Seahawks vs. Rams comienza el domingo 16 de noviembre a las 4:05 EST.