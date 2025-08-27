Los Seattle Seahawks firman el apoyador de tercera ronda de NFC West Rival

Menos de 24 horas después de presentar su lista inicial de 53 hombres, la Seattle Seahawks ya he hecho algunos cambios. El 27 de agosto, el equipo firmó el apoyador Chazz Surratt y lo colocó en la lista activa. Mike Garafolo de la NFL Network agregado Ese Surratt presentó «múltiples ofertas para un lugar en una lista activa» antes de unirse a los Seahawks.

Surratt fue lanzado por el San Francisco 49ers el martes 26 de agosto, como parte de la final NFL cortes de la lista. No estaba sujeto a exenciones, permitiendo que los Seahawks lo firmen de inmediato. Teniendo en cuenta su ubicación en la lista activa, el jugador de 28 años podría recibir un tiempo de juego significativo de inmediato, ya sea en el apoyador o en equipos especiales. ¿Y el equipo al que enfrentará primero? El que lo cortó. Los Seahawks abren la temporada en casa contra los 49ers el 7 de septiembre.

El Vikingos de Minnesota Redactado Surratt en la tercera ronda del draft de la NFL 2021. Después de jugar nueve juegos en su temporada de novato, Surratt fue renunciado por los Vikings y firmó con el Jets de Nueva York En 2022. Apareció en 32 juegos para los Jets durante tres temporadas, registrando 37 tacleadas y dos tacleadas para la pérdida. La mayor parte de su experiencia está en equipos especiales, donde ha jugado más de 600 instantáneas.

Carrera universitaria única de Surratt

Surratt siguió un camino único hacia la NFL, comenzando como mariscal de campo en la Universidad de Carolina del Norte antes de convertirse en apoyador en su tercer año. Hemos visto que muchos mariscales de campo universitarios cambian la posición al ingresar a la liga, pero la ruta más común es el quarterback al receptor abierto. Los ejemplos notables incluyen Terrelle Pryor, Julian Edelman, Hines Ward y Antwaan Randle El. Es raro ver a un mariscal de campo convertirse al apoyador, pero el tamaño y el atletismo de Surratt hicieron que la transición fuera exitosa y llevó a los Vikings a redactarlo en el número 78 en general.

Surratt anotó 116 tacleadas y 12.5 capturas durante sus dos temporadas universitarias en el apoyador. Principalmente alineándose como un apoyador interno, agregó 23 tacleadas para la pérdida y dos intercepciones en su carrera de la UNC.

Jugó 10 juegos como mariscal de campo para los Tar Heels, nueve de los cuales estaban en su primer año. Surratt lanzó para 1,342 yardas, ocho touchdowns y tres intercepciones como estudiante de primer año en 2017. A pesar del número sólido, el desastre, por supuesto, tendría que suceder a los Seahawks por que Surratt jugara bajo el centro en 2025.

Agregar profundidad al apoyador

Los Seahawks mantuvieron a ocho apoyadores en su lista inicial de 53 hombres: Ernest Jones IV, Tyrice Knight, Drake Thomas, Salón, Jared Ivey, Me escondió, Opultoy Connor O’Toole. Sin embargo, solo tres de esos jugadores (Jones IV, Knight y Thomas) son apoyadores internos. El resto se consideran principalmente corredores de pases.

Los expertos de los Seahawks, como Michael-Shawn Dugar of the Athletic, anotado Qué delgados eran los Seahawks en el apoyador interno, así como en La línea defensiva interior. Surratt ahora agrega profundidad y versatilidad a una defensa de Mike MacDonald que alterna entre 4-3 y 3-4 esquemas. Probablemente también recibirá un tiempo de juego significativo en equipos especiales. En 2024, Surratt jugó el 63 por ciento de las instantáneas de equipos especiales de los Jets.

Los Seahawks tendrán que eliminar a un jugador actual de la lista activa para acomodar a Surratt. Ese movimiento aún no se ha anunciado.