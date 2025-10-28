Los Seahawks no se muestran complacientes a pesar de su rápido comienzo

El Halcones Marinos de Seattle Tenemos todos los motivos para estar satisfechos con la situación del equipo durante su semana de descanso. ellos son 5-2, se dirige al descanso con una victoria de 27-19 sobre el Tejanos de Houston En Monday Night Football, la vida es buena, ¿verdad? Bueno, los jugadores y entrenadores de la organización Seahawks sienten que todavía hay carne. ellos tienen dejado en el hueso.

La ofensiva de los Seahawks ocupa el sexto lugar en el NFL en puntos totales por partido en 27,6. Una razón importante es el futuro receptor abierto All-Pro. Jaxon Smith-Njigbaquien lidera la NFL en yardas recibidas.

En defensa, los Seahawks ocupan el séptimo lugar en puntos totales por partido, permitiendo 19,4 puntos por partido. Tener una ofensiva y una defensa entre los diez primeros sugiere que el equipo está jugando un fútbol complementario, y lo es, pero aún sienten que el equipo puede ascender a un nivel más alto después de la semana de descanso.

Limpiar las pequeñas cosas

Los Seahawks se sienten afortunados de tener un récord de 5-2 a estas alturas de la temporada, pero no se conforman con simplemente ser buenos. El equipo siente que tiene las piezas para llegar lejos esta temporada, pero necesita ser detallado con la forma en que realizan sus negocios.

El entrenador en jefe de los Seahawks, Mike Macdonald, se hizo eco de estos sentimientos cuando habló de celebrar las victorias mientras busca mejorar constantemente. John Boyle de Seahawks.com escribió sobre Macdonald’s comentarios en su artículo del 26 de octubre.

“Ies algo genial,» dijo el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald. “Eran encontrar formas de ganar juegos que, como dije, es Realmente difícil de ganar. tu has Tengo que celebrar esas cosas. Mire, podríamos estar 7-0 y haber ganado todos los partidos por 30 puntos, y confiar eran voy a encontrar cosas eran Voy a querer mejorar. Cuando miramos la cinta, Bueno regresa y reagrupa, autoexplora, intenta obtener esas respuestas para la próxima semana. Quedará muy claro dónde necesitamos crecer. Los chicos lo ven. Lo ven. Lo sienten. Tenemos un gran grupo de chicos. Enfermo decirte qué, ellos son Estaré realmente decidido a salir del descanso..”

Los Seahawks esperan con ansias el resto de la temporada, pero el descanso llegó en un momento oportuno para el equipo.

Adiós llegó en el momento perfecto

No todos los equipos tienen una semana de descanso a mitad de temporada, pero este año, los Seahawks tuvieron la suerte de ser uno de los equipos para a quien esto era una realidad.

Tackle defensivo estrella de los Seahawks leonard williams discutido después del Halcones Marinos victoria contra los Texans que la semana de descanso llegó en el momento perfecto para el equipo. Seahawks.com proporcionó la transcripción de Williams respuesta.

«I Creo que nos despedimos en el momento perfecto. Es Casi mitad de temporada en este momento. Creo eran entrando en ello sintiéndose bien por lo que hemos logrado hasta ahora”, dijo Williams. “Obviamente hay algunas áreas que tenemos que limpiar, pero creo que es un buen momento para recuperarse, descubrir qué hemos Tengo que limpiar y volver a la carretera..”

Dos piezas cruciales que los Seahawks recuperarán después de su descanso son la seguridad julián amor y esquinero de Pro Bowl Devon Witherspoon. Los Seahawks están cada vez más sanos y esperan que lo mejor esté por llegar en su temporada.