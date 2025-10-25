Los Seahawks liberan y renuevan al ala cerrada veterano Eric Saubert

Mientras se acercan a una semana de descanso, el Halcones Marinos de Seattle se encuentran en una lucha a tres bandas por el primer puesto de la NFC Oeste. con un inminente fecha límite comercialy el posible regreso del lateral Robbie OuztsLos Seahawks no se quedan al margen durante su semana libre. El cambio de plantilla continúa a medida que avanza la temporada. En su ajuste se incluye la reciente decisión de liberar al veterano de nueve años. Eric Saubertsegún el Informes de transacciones de la NFL. Seguido de una nueva contratación del ala cerrada sólo dos días después.

31 años Eric Saubert fue una selección de quinta ronda con el Halcones de Atlanta en 2017. Después de dos temporadas en Atlanta, fue traspasado al Patriotas de Nueva Inglaterra quien lo despidió poco después. Luego pasó un tiempo con los Chicago Bears. jaguares de jacksonvilley el vaqueros de dallas. Luego jugó para el Broncos de DenverLos tejanos de Houston y 49ers de San Francisco ante los Seahawks.

Volver a firmar

De acuerdo a informes, La liberación de Saubert fue estrictamente procesal, pero se desconocen los motivos de la medida. Saubert pasó directamente a la agencia libre y, a pesar de los informes de que los Seahawks probablemente lo contratarían nuevamente para su equipo de práctica, lo contrataron nuevamente para su puesto vacante.

#halcones marinos Libere al TE Eric Saubert. Es un veterano, por lo que pasa directamente a la agencia libre. Seattle puede ficharlo nuevamente, tal vez para el equipo de práctica, como lo hicieron hace unas semanas con el CB Shaquill Griffin. es un excelente bloqueador La ruleta del plantel del GM John Schneider continúa.

A pesar de tener solo un objetivo en 145 jugadas ofensivas en 7 juegos, Sauber juega un papel crucial en equipos especiales. Específicamente, el ala cerrada se desempeña bien como bloqueador, razón por la cual decidieron mantenerlo.

De hecho, hoy los Seahawks volvieron a contratar al ala cerrada Eric Saubert. Así que su plantilla ha vuelto a ser 53. Fue sólo una cuestión de procedimiento.

En una entrevista a través Pase de prensa de los SeahawksSaubert enfatizó su voluntad de contribuir en varios aspectos del juego, indicando«Estoy abierto a cualquier rol que se me asigne». Continuó hablando sobre su juego terrestre, su juego aéreo y su papel en los equipos especiales. saubert continuó, comparando la ofensiva de los Seahawks de Klint Kubiak con la de los 49ers de San Francisco. Señaló similitudes como la zona exterior, al tiempo que destacó los aspectos únicos que aporta Kubiak. Saubert también elogió a sus compañeros de equipo, incluidos sus alas cerradas. AJ Barner y su ilusión por mejorar y Elías Arroyo potencial de desarrollo.

La temporada de Seattle

Mientras descansan en su semana de descanso, el Seahawk también firmado El receptor abierto Tyler Broden al equipo de práctica y liberó al receptor abierto Tyler Scott. A medida que se acerca la fecha límite para realizar cambios, se ha instado a los Seahawks a reemplazar Antonio Bradford mientras continúa luchando en el campo.

Antes del 4 de noviembre, quedan muchas opciones para reemplazar al guardia. Por ejemplo, el guardia derecho de Nueva Orleans César Ruiz quien Fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2020 de la NFL. Otros jugadores notables incluyen Wyatt TellerJoel Bitonio, o Evan Neal desde Gigantes de Nueva Yorkquienes han sido todos vinculado a rumores de operaciones últimamente.

La semana de descanso de los Seahawks llega después de una victoria en casa por 29-17 contra los Texans. Durante el cual, Jaxon Smith-Njigba se fue para los Seahawks de nuevo. Él se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia al registrar tres juegos consecutivos de 100 yardas. Sus cinco juegos de 100 yardas esta temporada también están empatados en el segundo lugar en la historia de la franquicia.

Gracias a una actuación increíble este año por Sam DarnoldLos Seahawks han registrado 5 victorias y 2 derrotas. Después de su semana de descanso, volverán a viajar y competirán contra los Comandantes de Washington.