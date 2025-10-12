Los Seahawks elevan a Shaquill Griffin y Jerrick Reed en medio de problemas de lesiones

El Halcones Marinos de Seattle recibirá refuerzos en la secundaria del cornerback Shaquill Griffin y seguridad Jerrick Reed II para la Semana 6. El equipo parece necesitarlos con urgencia.

Los Seahawks anunciaron Sábado elevando a Griffin y Reed del equipo de práctica para el enfrentamiento de la Semana 6 del domingo contra los jaguares de jacksonville. Seattle ascendió a ambos backs defensivos y al mismo tiempo descartó al esquinero. De madera.

Compañero esquinero Devon Witherspoon y seguridad julián amor ambos también son dudosos.

Woolen se perderá la Semana 6 por una conmoción cerebral que sufrió el 5 de octubre contra el Bucaneros de la Bahía de Tampa. Witherspoon y Love continúan lidiando con lesiones en la parte inferior del cuerpo. Witherspoon tiene una lesión en la rodilla mientras que Love se recupera de un problema en el tendón de la corva.

Los backs defensivos se han perdido al menos dos partidos cada uno esta temporada.

Griffin y Reed se vestirán para su segundo juego de 2025. Griffin no registró una estadística mientras jugó tres jugadas defensivas durante la Semana 2. Reed tuvo dos tacleadas combinadas en la Semana 3.

Shaquill Griffin ha regresado a los Seahawks

Dado que jugó brevemente durante la Semana 2, Griffin no hará su primera aparición desde que regresó a Seattle este año. Pero el esquinero veterano se encuentra en medio de su segundo mandato con el club que lo seleccionó.

Griffin comenzó su carrera con los Seahawks como selección de tercera ronda en 2017. Pasó cuatro temporadas con el equipo, incluida la campaña de 2019 cuando llegó al Pro Bowl.

Después de que expiró su contrato de novato, Griffin se unió a los Jaguars en un contrato de tres años y 40 millones de dólares.

Quizás Griffin esté motivado para enfrentar a Jacksonville el domingo. Los Jaguars liberaron a Griffin después de dos temporadas.

El esquinero pasó las últimas dos campañas con los Houston Texans, Carolina Panthers y Minnesota Vikings. Aceptó reunirse con los Seahawks en junio.

Seattle también seleccionó a Reed, durante la sexta ronda en 2023. El safety ha estado dentro y fuera de la plantilla activa y del equipo de práctica del equipo durante tres temporadas.

caña tocada cinco jugadas defensivas y 29 jugadas en equipos especiales en su primera aparición con los Seahawks esta temporada.

Los Seahawks han golpeado a la secundaria para la semana 6

Los Seahawks simplemente no parecen recuperarse en la secundaria esta temporada.

Witherspoon y Love jugaron cada uno en el primer partido de la temporada. Pero Witherspoon se perdió Semana 2. Witherspoon, ex selección general número 5 en 2023, regresó para la Semana 4, pero fue marginado nuevamente la semana pasada con un revés en la rodilla.

amor jugado en la Semana 2 y la Semana 4. Pero se perdió la Semana 3 y el enfrentamiento del fin de semana pasado.

Woolen abandonó la Semana 5 con una conmoción cerebral.

Witherspoon y Love aún podrían jugar durante la Semana 6. Pero eso es poco probable teniendo en cuenta que cada uno lleva la etiqueta “dudoso” entrando el domingo. Los Seahawks ya han descartado a Woolen, junto con el corredor de vanguardia. Derick Hall y tackle ofensivo jose jose.

Los Seahawks comenzarán contra los Jaguars el domingo a las 10 am PT.