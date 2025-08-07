Los santos renuncian al heno, extendiendo la rotación del apostador desde Morstead

Los New Orleans Saints renunciaron al apostador inicial de 2024 Matthew Hayball el miércoles, justo antes de que el equipo se fuera a California a Comience la próxima fase del campo de entrenamiento. Hayball, un producto Prokick Australia, había ganado el trabajo el año pasado sobre Lou HedleyPero no pudieron detener la última competencia de los novatos James Burnip y Kai Kroeger en la pretemporada 2025.

El corte se describió como «sorprendente», pero está claro que los Saints una vez más persiguen algo más en la posición: distancia, consistencia o tal vez solo al revés. Sea lo que sea, no lo han encontrado en bastante tiempo.

La ausencia de Morstead todavía se sentía

Los Saints han luchado por encontrar estabilidad de inicio desde que lanzó el ícono de la franquicia Thomas Morstead después de la temporada 2020. Desde entoncesHan rodado por Blake Gillikin, Daniel Whelan, Lou Hedley, Hayball, y ahora una nueva competencia entre Burnip y Kroeger. De acuerdo a ¿Quién se ha plato?«Morstead ha hecho dos cosas que los Saints no han podido obtener de sus apostadores en los últimos cuatro años. Ha sido una alternativa de Pro Bowl y se quedó con un equipo en temporadas consecutivas».

Esa consistencia ha sido extrañada. Morstead, ahora con los 49ers de San Francisco, ha seguido despeguiéndose a un alto nivel, mientras los Saints siguen manteniendo audiciones.

Hayball funcionó bien, pero no lo suficientemente bien

Hayball comenzó los 17 juegos la temporada pasada y registró un promedio respetable de 44.0 yardas con 41 despejes derribados dentro de los 20. Estadísticamente, no lastimó al equipo, pero es posible que no ayudara lo suficiente. Como señaló Adam Holt«Los Saints claramente buscan algo diferente», con el lanzamiento que sale «de la nada solo unos días antes del primer juego de pretemporada».

Ese algo podría ser Burnip, que promedió más de 47 yardas por despeje en Alabama, o Kroeger, conocido por el tiempo de suspensión y el patrocinio direccional en Carolina del Sur.

Efectos de ondulación de la lista

Para llenar el lugar de la lista de HayballLos Saints volvieron a firmar al mariscal de campo Hunter Dekkers, que anteriormente habían sido cortados cuando Kroeger fue traído. Dekkers se une a una sala de mariscal de campo llena de gente detrás de Spencer Rattler, Jake Haener y la selección novata de la segunda ronda Tyler Shough. No tendrá la oportunidad de ser el titular, pero los Saints están interesados en él como un proyecto de desarrollo.

Dekkers originalmente firmó con Nueva Orleans a principios de esta temporada baja después de una impresionante prueba en el minicampamento novato. Comenzó su carrera en el estado de Iowa antes de terminar en Iowa Western Community College. En 13 juegos con los Reivers, lanzó para 3,806 yardas con 32 pases de touchdown y 10 intercepciones.

Gran imagen: un problema persistente

Los equipos especiales se han convertido silenciosamente en un punto de inestabilidad para los Saints en los últimos años. Lo que solía ser una fuerza, anclada por Morstead y el pateador Wil Lutz, se ha convertido en otro signo de interrogación anual. Para un equipo que todavía intenta encontrar su identidad bajo el nuevo entrenador en jefe Kellen Moore, la limpieza de detalles como PISTTing podría ser la diferencia entre un impulso de playoffs y otro final mediocre.

Hasta que lo hagan bien, el fantasma de Morstead continuará persiguiendo las decisiones de los equipos especiales de los Saints.

Los Saints abrirán la pretemporada este domingo en el camino contra los Chargers de Los Ángeles. El inicio está listo para las 3:05 pm CT.