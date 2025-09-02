Los santos cortan sorprendentemente la estrella de los equipos especiales en medio de movimientos de la lista

Los New Orleans Saints sorprendieron a sus fanáticos y varios jugadores al lanzar el capitán de equipos especiales JT Gray. Gray, tres veces All-Pro y 2021 Pro Bowler, había anclado las unidades de cobertura de los Saints desde que se unió a la lista como agente libre no reclutado en 2018.

Entrenador en jefe Kellen Moore reconoció la dificultad de la decisiónLlamar a la liberación de Gray «una de las cosas más difíciles en lo que va del año». Moore negó que los isquiotibiales heridos de Gray fueran un factor, citando la flexibilidad de la lista. «Con la gestión de la lista parte de esto en el transcurso de la temporada y durante las próximas semanas, hay muchos desafíos asociados con eso. Fue realmente difícil para nosotros hacer».

El lanzamiento libera alrededor de $ 2.6 millones en espacio de capitalización, pero también deja casi $ 1 millón en cargos de dinero muerto.

El impacto de Gray en el campo

Durante sus siete años en Nueva Orleans, Gray se convirtió en uno de los jugadores de equipos especiales más consistentes en la NFL. Terminó con 93 tacleadas de equipos especiales de carrera, dos despejes bloqueados, un balón suelto forzado y tres recuperaciones de balón suelto. También contribuyó con 14 tacleadas defensivas, 2.5 capturas y una ruptura de pase en defensa.

La producción de Gray en 2024 fue una de las mejores de la liga. Lideró a todos los jugadores en paradas de equipos especiales y fue nombrado el segundo equipo All-Pro por sus esfuerzos. Su presencia proporcionó consistencia en el campo y liderazgo en el vestuario para un equipo que necesitaba ambos.

Reacción dentro y fuera del vestuario

La decisión de los Saints provocó fuertes reacciones. De corredor Alvin Kamara llevó a X y publicó un «WTF» contundente, que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de los Saints y los medios de comunicación. Ese poste de tres letras capturó la sorpresa que se sentía en el vestuario.

Los Saints pueden haber realizado un movimiento financiero sensato, pero corren el riesgo de crear un vacío de liderazgo. La fiabilidad y la energía de Gray en las unidades de cobertura serán difíciles de reemplazar. Su lanzamiento también señala que el nuevo cuerpo técnico bajo Moore está dispuesto a hacer movimientos impopulares para remodelar la lista.

Adiciones de escuadrón de práctica

Nueva Orleáns actuó rápidamente para reforzar la profundidad Después de la partida de Gray. El equipo agregó al apoyador Eku Leota y al liniero defensivo Coziah Izzard al equipo de práctica, según informes de la transacción del equipo. Los Saints también firmaron a Tommy Mellott, un mariscal de campo versátil y un receptor abierto del estado de Montana.

«Mellott ha hecho comparaciones con Saints Star Taysom Hill debido a su capacidad para jugar múltiples posiciones», escribió Patrick McAvoy de Sports Illustrated. Su firma sugiere que los Saints aún valoran a los atletas flexibles que pueden afectar a los equipos especiales y proporcionar opciones situacionales en la ofensiva.

Lo que esto significa para Nueva Orleans

La decisión de liberar a Gray podría ser definitoria. Nueva Orleans tiene como objetivo equilibrar el límite salarial mientras Invertir en talento más joven. El movimiento puede aguijonear a corto plazo, especialmente para un vestuario que respetaba el liderazgo de Gray, pero también abre oportunidades para que los nuevos jugadores tengan roles.

Si entregan, los Saints podrían compensar la pérdida de su capitán. Si no, la apuesta podría resultar costosa para un entrenador que intenta establecer su identidad en Nueva Orleans.