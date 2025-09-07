Los santos buscan abrir la era de Kellen Moore con la molestia de los cardenales

Los New Orleans Saints comienzan la temporada 2025 de la NFL el domingo cuando reciben a los Cardenales de Arizona dentro del Superdome. BETMGM enumera a Nueva Orleans como un perdedor de 6.5 puntos, una línea que indica bajas expectativas externas para el abridor.

Arizona entra con una lista equilibrada dirigida por el mariscal de campo Kyler Murray y el receptor ascendente Marvin Harrison Jr. The Saints Counter con cambio en la parte superior, como Kellen Moore hace su debut como entrenador en jefe.

El analista de apuestas Quinn Allen dijo «La defensa de los Cardenales está construida para hacer la vida miserable por un primer iniciador por primera vez como Spencer Rattler». Agregó que «el juego aéreo de Arizona podría resultar demasiado para una joven secundaria de los Saints». Wallace Delery de Canal Street Chronicles predijo un molesto de 24 a 17 Para Nueva Orleans, diciendo «Los santos encuentran una manera de controlar el ritmo detrás de Alvin Kamara».

El primer juego de Kellen Moore

El domingo marca el comienzo de la era de Kellen Moore en Nueva Orleans. El ex coordinador ofensivo de los Philadelphia Eagles reemplaza a Derek Carr, quien se retiró después de la temporada pasada.

Moore llamó a Spencer Rattler el titular después de una competencia de pretemporada con el novato Tyler Shough. Elogió el progreso de Rattler, diciendo que el mariscal de campo «demostró la consistencia y la habilidad de juego durante la temporada baja y la pretemporada».

Zach Pressnell de Sports Illustrated describió la situación de mariscal de campo Como el problema más apremiante del equipo, decir «el mayor problema de los Saints es mucho peor de lo que piensas». Proyectó que Nueva Orleans solo puede ganar tres o cuatro juegos debido a su falta de estabilidad en el centro. Moore tiene la oportunidad de cambiar esa percepción rápidamente.

Jugadores que pueden tener un impacto

El corredor Alvin Kamara sigue siendo el punto focal de la ofensiva. El analista de NBC Sports, Denny Carter, dijo que está «encerrado como un RB1 de fantasía contra los Cardenales en la Semana 1». Su habilidad como corredor y receptor lo convierte en la opción más confiable para Moore y Rattler.

En defensa, la presión caerá sobre los corredores de borde Carl Granderson y Chase Young. Darrion Gray de Whodatdish dijo «Granderson tiene que colapsar el bolsillo y obligar a los Cardenales a situaciones incómodas». También señaló que la salud de Young jugará un papel importante en el resultado.

Rattler también estará bajo el centro de atención. Su capacidad para manejar la ofensiva y evitar errores podría determinar cuán competitivos son los santos en la primera temporada de Moore.

Lo que significa el juego

Arizona es favorecida y conlleva un talento más probado. La Semana 1 a menudo entrega sorpresas, y los Saints disfrutarán del ascensor de una multitud local ansiosa por un nuevo comienzo. Esa energía puede ser un factor decisivo temprano, especialmente si New Orleans golpea primero y genera confianza contra un equipo que se espera para competir por los playoffs.

Si Kamara produce, si la carrera de pase interrumpe a Murray, y si Rattler demuestra listo, Nueva Orleans puede lograr un malestar. Una victoria en este entorno energizaría la lista y la base de fanáticos. También le daría a Moore el tipo de victoria de firma que establece una base para la creencia y el impulso durante su primera temporada. Incluso en la derrota, los Saints darán su primer paso en una nueva dirección, con respuestas a surgir sobre lo que Moore puede construir.