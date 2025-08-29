Los santos anuncian 15 miembros del escuadrón de práctica

El Santos de Nueva Orleans Reduzca su lista a 53 jugadores el martes. En ese proceso, 15 jugadores fueron llevados de vuelta al equipo de práctica del equipo. Tendrán la oportunidad de seguir siendo parte de la organización, potencialmente activado si es necesario.

Con estos jugadores en el equipo de práctica, los Saints pueden continuar desarrollando jugadores jóvenes prometedores. Algunos veteranos también hicieron el corte, que pueden continuar manteniéndose agudos con todos los esquemas y planes de juego de Nueva Orleans.

Cada equipo puede tener hasta 17 jugadores en total en el equipo de práctica, por lo que los Saints tienen la oportunidad de agregar dos jugadores más. El entrenador en jefe Kellen Moore parece pensar que el grupo completo aún no se ha solidificado.

«Obviamente, todavía hay algunas piezas móviles mientras construimos la lista», Moore dicho. «… pudimos recuperar un montón de muchachos en el equipo de práctica, lo que obviamente es una gran parte de esta cosa … entusiasmados con los tipos que pudimos traer de una perspectiva del equipo de práctica».

Los siete regresadores ofensivos

En el quarterback, Nueva Orleans trajo Jake Haener De vuelta para su tercera temporada con el equipo después de ser una selección de cuarta ronda en el draft de la NFL 2023. Novato no reclutado Cazador dekkers También regresa después de ganar un lugar a través del campamento de entrenamiento y la pretemporada.

Receptor ancho Cedrick Wilson Jr. Inicialmente hizo la lista de 53 hombres, pero finalmente se mudó al equipo de práctica. Cuando Nueva Orleans afirmó Trey Palmer apagado exencionesWilson Jr. fue la víctima que fue enviada para liberar un lugar en la lista.

Kevin Austin Jr. Será el otro receptor abierto en el equipo de práctica, después de aparecer en ocho juegos para los Saints la temporada pasada. Terminó la campaña 2024 con 11 recepciones para 151 yardas.

Ala cerrada Jack Stoll fue el otro miembro inicial de 53 hombres en ser enviado al equipo de práctica. Su lugar en la lista fue a la recolección de exención Truss xavier. El otro ala cerrada en el escuadrón de práctica es no reclutado como el novato Treyton Welch fuera de Wyoming.

Completar la ofensiva es el tackle novato no reclutado Easton Kilty fuera del estado de Kansas. Será el único liniero ofensivo en el equipo de práctica.

El resto del grupo

Fue una división incluso en ofensiva y defensa para el equipo de práctica de los Saints. Pateador Charlie Smyth es el único equipo especial, que viene por el programa de jugadores internacionales.

Extremo defensivo Fadil Diggs Posiblemente fue la mayor sorpresa para no hacer la lista de 53 hombres. El novato de la séptima ronda despejó las exenciones y permanecerá en el negro y el oro. Fal de quinto año defensivo Jonah Williams También regresa en la línea defensiva.

Nueva Orleans tiene solo un apoyador en el equipo de práctica actualmente. Nefi Sewell Mantiene la posición, entrando en su tercera temporada fuera de Utah.

Novato no reclutado Partes Beano es uno de los dos esquineros en el equipo de práctica, jugando su pelota universitaria en el estado de Dakota del Sur. Precio de Jayden es el único otro rincón, que ingresa a su temporada de 25 años en el estado de Dakota del Norte.

Seguridad de quinto año Terrell Burgess Es la mitad del dúo en el equipo de práctica, apareciendo en 42 juegos totales a lo largo de su carrera. Completar el grupo es la seguridad de los novatos no reclutado Elliott Davison fuera de UTSA.