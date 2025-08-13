Los San Francisco 49ers tienen una prueba de receptor abierto en medio de lesiones

El martes 12 de agosto de 2025 el San Francisco 49ers realizó una prueba para cuatro receptores de agente libre: Jalen Camp, Frank Darby, Kwamie Lassiter II y Malik Turner.

Los 49ers tuvieron pruebas con cuatro receptores hoy: Jalen Campfrank Darbykwamie Lassitermalik Turner El mariscal de campo Spencer Petras entró en una prueba para lanzar los pases al WRS. – Matt Maiocco (@maiocconbcs) 12 de agosto de 2025

El entrenamiento se produce en medio de una gran cantidad de noticias de lesiones para los 49ers. Kyle Shanahan estimó recientemente que Star Overout Brandon Aiyuk No estaría listo para regresar hasta la semana 6, y el prometedor receptor novato Jordan Watkins saldrá un mes con un esguince de tobillo alto.

Eso deja a los 49ers con solo 6 receptores sanos. Solo se proyecta que solo uno de esos jugadores saludables sea un titular o incluso un segundo stringer: Ricky Pearsall.

Entonces, los 49ers necesitan desesperadamente receptores de pases. No solo los jugadores que estarán saludables para la primera semana, sino incluso solo tipos que los ayudarán a superar el campamento de entrenamiento.

Los 49ers también trajeron al mariscal de campo Spencer Petras en una prueba para lanzar los pases de receptores. Petras previamente lanzó durante Otra prueba del receptor de los 49ers.

¿Qué recipiente deberían firmar los 49ers?

Ninguno de los receptores abiertos con los que los 49ers realizaron un entrenamiento tienen mucha experiencia en cuanto a NFL jugadores, o serían considerados las principales perspectivas.

Malik Turner tiene, con mucho, la mayoría de la experiencia de la NFL. Ha jugado en 44 juegos en cinco temporadas de la NFL, con tres aperturas. En total en su carrera, tiene 29 atrapadas para 414 yardas y 3 touchdowns.

También tiene experiencia previa con los 49ers. Turner pasó parte de la temporada 2022 en el equipo de práctica de los 49ers, y apareció en tres juegos para San Francisco. No fue arrojado un pase.

Turner también pasó algún tiempo con los 49ers en 2024. Fue firmado y posteriormente liberado con un acuerdo de lesiones en agosto y luego pasó unas semanas en octubre y noviembre en el equipo de práctica de los 49ers.

La familiaridad del entrenador en jefe Kyle Shanahan con Turner y la experiencia de la NFL de Turner puede darle una ventaja sobre los otros posibles fichajes de receptor ancho de los 49ers.

Pero también es el más antiguo del grupo a los 29 años, y su historia con los 49ers siempre podría trabajar contra él si Shanahan y el cuerpo técnico deciden que han visto lo suficiente de Malik Turner.

Si van en una dirección diferente a Turner, los 49ers deben firmar a Darby en papel. Pasó 2024 con los St. Louis Battlehawks de la UFL. Sus números no fueron notables. Pero tuvo un buen juego en el juego de playoffs de los Battlehawks con 2 atrapadas para 53 yardas. También tiene experiencia con los 49ers, después de haber gastado una buena parte del campo de entrenamiento de 2024 con ellos.

Su importante papel en un juego crucial es una buena señal de que mejoró a medida que avanzaba la temporada. Si es probable que alguien esté en buena forma para un regreso de la NFL, es Darby de 27 años.

¿Por qué los 49ers no firman una estrella más establecida?

Los 49ers parecen estar atrapados en un ciclo de firma de receptores anchos no probados solo para que se lesionen o corten unos días después.

Entonces eso plantea la pregunta, ¿por qué no firman un agente libre de estrellas más establecido como Amari Cooper o Gabe Davis?

La respuesta principal es el límite salarial. Los 49ers no quieren navegar las consecuencias de asumir el gasto que Cooper o Davis se plantearían.

Los Niners dudan en incluso pagar a un receptor abierto interno, Jauan Jennings, en medio de una disputa por contrato. Traer una opción externa costosa cuando la situación de Jennings no se resuelva sería … dramático.

Y la situación de Jennings puede no estar cerca de una resolución, Según la información deportiva del área de la bahía de confianza, Tim Kawakami. Entonces, las posibilidades de conseguir a Davis o Cooper en San Francisco son realmente escasas.

1 cosa que sé después de consultar esto: Los 49ers no están interesados en pagar otro contrato de BR Big-Money WR, a Jennings o a cualquiera. https://t.co/ne0ktdr8f5 – Tim Kawakami (@timkawaki) 12 de agosto de 2025

Fans de 49ers, ¿qué receptor abierto del agente libre crees que el equipo debería firmar?