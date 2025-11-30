Los rumores sobre la selección de Indonesia son cada vez más fuertes, Giovanni van Bronckhorst incluso está siendo expulsado por los aficionados del Liverpool: el origen del problema

VIVA – Rumores sobre el interés de PSSI en Giovanni van Bronckhorst Ha vuelto a robarse la atención del público del fútbol indonesio y británico. Cuando llegó la noticia de que se acercaba al asiento del entrenador Selección Nacional de IndonesiaLa fuerte reacción en realidad vino de los fans. Liverpool.

Lea también: 3 jugadores importantes de la selección nacional de Indonesia a los que Persija Jakarta apunta en el mercado de fichajes



Los seguidores de los Rojos están ocupados instando a Van Bronckhorst a que deje el club porque se considera que contribuyó a llevar al Liverpool a una espiral descendente.

Las especulaciones sobre el futuro del entrenador de sangre Maluku se fortalecieron después de que los periodistas deportes del cielo, Dharmesh Sheth, reveló que el Liverpool está empezando a buscar un sustituto en previsión de la marcha del segundo entrenador.

Lea también: La historia de Kurniawan Dwi Yulianto entrenando con Mancini y Ruud Gullit en la Sampdoria: nunca lo esperé





Giovanni van Bronckhorst Foto : Instagram/Giovanni van Bronckhorst

«El entrenador del Liverpool, Giovanni van Bronckhorst, está siendo considerado para el puesto de entrenador con Indonesia. El ex entrenador canadiense, John Herdman, ha sido entrevistado para el puesto», escribió en X, citado el domingo 30 de noviembre de 2025.

Lea también: La selección nacional femenina de Indonesia fue masacrada por Taiwán 0-5, Akira Higashiyama tiene una gran tarea de cara a los SEA Games de 2025



Sin embargo, en medio de este proceso, los fanáticos del Liverpool mostraron una actitud diferente. En lugar de reprimirse, acogieron abiertamente la partida de Van Bronckhorst. Se considera que el segundo entrenador es parte de la causa del mal desempeño del Liverpool esta temporada. Después de ganar la temporada pasada primera divisiónLos Rojos se encuentran ahora en una situación difícil.

El Liverpool ha sufrido nueve derrotas en 12 partidos en todas las competiciones. Gracias a ello, Mohamed Salah cs se encuentra ahora en la 13.ª posición en la clasificación de la Premier League. Sólo han anotado 18 puntos en 12 partidos, 11 puntos detrás del Arsenal en la cima de la clasificación.

Esta condición hizo que los fanáticos del Liverpool expresaran su decepción en las redes sociales. Varios relatos incluso pidieron sin rodeos a Van Bronckhorst que se marchara lo antes posible.

“Déjalo ir, trae de vuelta a Heitinga,” ujar @the_real_sainty.

“Genial, él es una gran parte del problema, recupera a Heitinga.» escribió @ frankfrance12.

«Creo que Van Bronckhorst es parte del problema del Liverpool. Déjenlo ir», dijo.de @FootballFactors.