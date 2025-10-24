Los rumores descabellados dicen que Hamish Daud simplemente vive con Raisa, ¿es cierto?

Jacarta – Noticia de divorcio entre cantantes raisa adriana y Hamish Daud Sigue siendo un tema candente en las redes sociales. En medio del proceso legal que recién comenzaba, surgieron diversos temas descabellados que arrastraron el nombre de la pareja. Una de ellas fue una acusación cruel que decía que Hamish Daud simplemente estaba «viviendo» con su esposa.

Este problema circuló por primera vez a partir de una carga desde una cuenta X (Twitter) llamada @tiffa_ny5249. El relato afirma que desde el principio el matrimonio de Raisa y Hamish no fue aprobado por los padres del cantante de «Serba Salah». Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Entonces, ¿terminaste con Raisa y Hamish?» preguntó la cuenta @xocacola, citada el viernes 24 de octubre de 2025.

«Antes de casarse, me dijo mi amigo, su vecino era pariente de Raisa. Entonces, Desu ha estado de buen humor desde el principio. Dondequiera que vaya Raisa, principalmente Raisa es la que paga», respondió la cuenta de Thread. @tiffa_ny5249.

La cosa no terminó ahí, el relato también alegaba que la familia de Raisa había rechazado a Hamish desde el principio.

«La familia de Raisa en realidad no está de acuerdo con Deseu. Sin embargo, a Raisa no le importa qué más se pueda hacer», continuó.

La carga inmediatamente provocó reacciones de otros internautas. Mucha gente añadió su versión de la historia sobre la casa de Raisa y Hamish.

«Esta es la charla que circula en el grupo de madres que salen con su madre. La amiga de su madre estaba en uno de los lugares de reunión de su madre y eso es lo que pasó. Incluso con esto de 2019. Una declaración directa de mi amigo en ese momento, su madre no tenía dinero. Su madre dijo que era como si él fuera famoso, viviendo para ganarse la vida. Es mejor que su ex esté lejos», escribió un internauta.

«R fue evaluado por uno de los altos funcionarios (de uno de los bancos) y aun así eligió H. Su madre incluso le rogó que lo reconsiderara, pero básicamente está bien», continúa otro relato.

En medio de estas especulaciones, cuya verdad aún se desconoce, el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta finalmente abrió su voz. Dr. Dres. Abid, MH como Relaciones Públicas de la Autoridad Palestina del Sur de Yakarta confirmó que Raisa efectivamente había registrado oficialmente su demanda de divorcio contra Hamish Daud.