Los rumores de Jimin BTS supuestamente estancaron el romance con la actriz Song Da Eun nuevamente sobresaliendo en este país

VIVA – rumores de citas entre actrices Song da eun Con los miembros de BTS, Jimin fue nuevamente discutido por el público. Anteriormente en 2024, la noticia de las dos citas también se discutió ampliamente.

Esta vez, el rumor fue revisado nuevamente después del video compartido por Song Da Eun en su cuenta Tiktok. En el video viral en las redes sociales, Song Da Eun se está grabando saliendo de su apartamento.

Song Da Eun fue visto corriendo hacia el ascensor y esperó a que el ascensor llegara al piso donde vivía. Sorprendentemente, cuando se abrió la puerta del ascensor, la figura supuestamente Jimin ya estaba en el ascensor.

«Me sorprendiste. ¿Cómo sabes que quiero venir? No me digo que quiero venir (para darte una sorpresa)», dijo la supuesta figura Jimin BTS Como se cita en la página de CoreAboo.

Ambos hablaron antes de dirigirse a su departamento. También fue visto grabando sus zapatos mientras caminaba hacia su apartamento.

Los fanáticos también destacaron otros videos en la cuenta que supuestamente mostró a Jimin. Muchos están preocupados por la carga de video, porque se considera una forma de violación de la privacidad.

Respuesta de la agencia Jimin BTS

Al lanzar la página de Coreaboo, siguiendo a la multitud, la gran respuesta musical, ya que la agencia también hizo fanáticos de ‘exasperación’. Porque inicialmente, la agencia de Jimin dijo que estaba verificando las noticias. Pero ahora la agencia revisó sus declaraciones y dijo que en este momento la agencia aún no había dado ninguna respuesta.

Mientras tanto, se revisó el informe de noticias sobre la respuesta musical de Big Hit Music, de lo que originalmente se dijo que vería el problema que aún no proporcionó ninguna respuesta.

K-Netz Bereaksi

Después de la respuesta de la agencia de Jimin, Big Hit Music, K-Netz solicitó que los dos puedan reconocer la relación.

«Solo admítelo», comentó los internautas.

«¿Confesarán esta vez?», Dijo otro.

«En este punto, es mejor que admitan que están saliendo o se han roto», dijo otro.

«Solo confirma el rumor … ja … humilde hombres», comentó a los internautas con dureza,

«No creo que puedan admitir este rumor», dijo otro.

«Solo confirma el rumor … ¿no es divertido si dicen que no, a pesar de que hay un video que claramente lo muestra allí?», Dijo otro intervalo.

Song da Eun había amenazado a los internautas

A principios de junio, Song Da Eun también había transmitido en vivo en su cuenta Tiktok. Había amenazado a los fanáticos que lo blasfemían.

«No sabes lo que puedo decir si pierdo la paciencia. Espero que sientas lo mismo que a mi familia. Por favor. Espero que tengan un castigo apropiado. Realmente, espero que lo peor te esté sucediendo. Les exige … no.