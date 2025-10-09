Vayamos al grano: el “All-Star” en cuestión es Lauri Markkanen. Para ser justos, casi todos los rumores comerciales son exagerados. Los informes (a diferencia de los “rumores”) suelen ser más precisos.

Desde el jazz de utah explotó su núcleo de David Mitchell y Rudy Gobert En el verano de 2022, el equipo ha estado intentando fracasar. Hay que reconocer que Markkanen los ha mantenido algo a flote.

La estrella finlandesa ha promediado 23 puntos y 7,7 rebotes en tres temporadas en Utah, lanzando un excelente 38% desde lo profundo con un gran volumen. Si el Jazz lo dejara disponible, probablemente ya habrían recibido una oferta satisfactoria.

Los rumores sobre cambios de Utah Jazz son exagerados

El Jazz está en medio de una reconstrucción, y hasta que consigan una verdadera pieza central, es difícil verlos trabajando para regresar a la postemporada.

Salt Lake City nunca ha sido un atractivo para los agentes libres y Danny Ainge está dispuesto a ser paciente. Tiene sentido que con entusiasmo entreguen a su mejor y más caro jugador al mejor postor, y phan surgido numerosos informes que el Jazz está intentando hacer precisamente eso.

Un informante, sin embargo, piensa de otra manera.

«A pesar de los informes de hoy, me dijeron sin rodeos que los Utah Jazz no cambiarán a Lauri Markkanen», publicado Ben Anderson de KSL el 7 de octubre. «Si bien el equipo necesita cambios y todos están disponibles por el precio correcto, no tengo la sensación de que cambiar a Lauri sea una prioridad».

Anderson podría tener razón. Por un lado, los Jazz negociaron collin sexton y Juan Collinsy renunció Jordan Clarkson. Por otro lado, firmaron a Markkanen con un contrato de cinco años y $238 millones el verano pasado, lo que hizo que moverlo fuera más difícil.

El jazz podría construirse alrededor de Markkanen

Parece muy, muy probable que Utah obtenga una selección alta en el Draft de la NBA de 2026. Junto a Markkanen, novato pulido Walter Clayton Jr.y jovenes Keyonte George, taylor hendricks, Brice Sensabaugh, Isaías Colliery Kyle FilipowskiLos Jazz están a sólo una pieza de completar su núcleo joven.

La pieza que les falta es bastante grande y crucial. Necesitan una estrella.

Afortunadamente, la generación del draft de 2026 es sólida y el Jazz no tiene que elegir una posición. Encabezados por AJ Dybantsa, Darryn Peterson y Cameron Boozer, además de otros jugadores con excelente potencial, el Jazz podría conseguir una estrella.

Markkanen tiene sólo 28 años. El resto de la plantilla es aún más joven. Con cuatro temporadas más bajo su contrato, el Utah Jazz no debería tener prisa por cambiar a su mejor jugador.

A menos, por supuesto, que les hagan una oferta que simplemente no puedan rechazar.