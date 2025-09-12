Los rumores de combustible de ‘disparos innecesarios’ de Ronald Acuña Jr. a Yankees

El Bravos de Atlanta Puede estar fuera de la carrera de playoffs, pero las últimas semanas de la temporada aún podrían traer mucho drama.

De hecho, los últimos días han alcanzado un poco, con los expertos de MLB que castigan al gerente de los Bravos, Brian Snitker, por «tomando disparos innecesarios«En la superestrella Ronald Acuna Jr. es una situación que incluso tiene algunos que sugiere que Acuña podría ser cambiado durante la temporada baja.

El gerente de Atlanta, Brian Snitker, criticó por la alineación con Ronald Acuna Jr.

Aunque no jugó su primer juego de la MLB hasta el 23 de mayo mientras se rehabilitaba por una lesión en la rodilla, Acuna llevó un promedio de bateo de más de .300 más allá del descanso de las estrellas. Acuna pasó la primera mitad de agosto en la lista de lesiones de 10 días con un problema de tendón de Aquiles derecho, y el 25 de agosto, sus 10th El juego de regreso, un juego de 0 por 4 en Miami lo dejó caer a .299.

Que señaló el inicio de acuna Primera caída real de la temporada, incluidos siete juegos consecutivos sin un éxito. El 6 de septiembre, en medio de ese tramo sin éxito, Snitker parecía enviar un mensaje a su jardinero de 27 años, uno que tenía expertos nacionales criticando al gerente de 69 años que se espera que se retirara al final de esta temporada.

Snitker sacó a Acuna fuera del lugar inicial y lo bateó sexto Por primera vez desde su temporada de novato en 2018. E inmediatamente, la decisión de Snitker fue criticada.

«En general, este es un movimiento extraño que puede justificarse en la superficie, pero se convierte en una decisión no sensata e innecesaria una vez que miras más profundamente los números», escribió Mitchell Barbee de La casa de FanSided que Hank construyó blog.

Para cuatro juegos consecutivos, Snitker colocó a Acuna en el lugar de 6 o 7, antes de finalmente devolverlo al 3 hoyos el miércoles. Fue una bofetada en la cara de Acuna, según los jefes parlantes de MLB Network, que gastó Una parte del programa del lunes cuestionando la decisión de Snitker.

«Si lo vas a poner en sexto o séptimo lugar en la alineación, eso está destruyendo al jugador, y eso no está ayudando al equipo en absoluto», dijo Harold Reynolds.

«Este tipo hizo todo lo que MVP, el mejor jugador, en la parte superior del orden. ¿Entonces regresa de una lesión, todo lo demás, no lo está poniendo en marcha. Entonces, pongámoslo en una posición incómoda en la alineación? No, lo pones al principio «.

Drama que se desarrolla en Atlanta Spurs Especulaciones del comercio de Ronald Acuna Jr.

Y tal vez ahora, lo pondrán en la alineación de otro equipo. Haciendo referencia a la situación de Acuna, así como a la sugerencia de MLB Network de que podría abrir la posibilidad de un comercio, Jim Riley del Podcast deportivo de bola Acordó que Acuña podría estar lamentando los términos de su contrato que lo hacen permanecer en Atlanta por una temporada más a $ 17 millones, más dos opciones de clubes a $ 17 millones cada una.

«No puedo pensar que Ronald esté muy feliz en este momento», dijo Riley.

Análisis de los equipos que tendrían los medios financieros para pagar acuna, así como el capital prospectivo para cambiarlo, Riley conectó los valores a su máquina comercial para generar una propuesta de la Yankees de Nueva York Eso enviaría el campocorto Anthony Volpe, el lanzador Ian Hamilton y un par de sus mejores perspectivasEl jardinero Spencer Jones (MLB No. 87, Yankees No. 3) y el lanzador Bryce Cunningham (Yankees No. 4).

«Creo que los fanáticos de los Yankees se registrarían durante todo el día», reconoció Riley. «Los fanáticos de los Bravos, no lo sé».