Los rumores comerciales de Vikings QB reavivan después de los comentarios de O’Connell

Vikingos de Minnesota entrenador en jefe Kevin O’Connell Aún así, «le gustan» los tres quarterbacks de respaldo, pero si tiene uno digno de tener el título de QB2 sigue siendo una pregunta abierta.

Sam HowellLa presunta señal de respaldo que se dirigía al campo de entrenamiento, tenía un día tan malo como cualquier QB pudo en el segundo concurso de pretemporada del equipo del verano contra el Patriotas de Nueva Inglaterra el sábado 16 de agosto. Howell terminó el día 1 de 5 por el aire para 13 yardas pasajeras y una intercepción, acumulando un Calificación de mariscal de campo de exactamente 0.0.

Mientras tanto, el mariscal de campo novato no reclutado Max Brosmer Jugó toda la segunda mitad, y mientras se fue 15 de 27 para 156 yardas A través del aire, también lanzó una intercepción y tomó cuatro capturas. Brett RypienActualmente, el QB3 del equipo jugó el segundo trimestre y estuvo bien (7 de 11 para 83 yardas), pero tiene menos exageración en torno a su candidatura de mariscal de campo suplente que cualquiera de las tres opciones potenciales.

Los miembros de los medios preguntaron entrenador en jefe Kevin O’Connell sobre la competencia QB2 el sábado, y esencialmente dijo que el lugar permanece abierto.

Lo veo en este momento, ya que tenemos que aprender sobre estos tipos, tenemos que tratar de ver quién puede entrar allí y funcionar y ejecutar la ofensiva. Soy muy consciente de que a veces las circunstancias no son perfectas … así que tienes eso en cuenta, pero estás buscando solo los rasgos de esos tres tipos. Hay una razón por la que los estamos jugando a los tres. En cuanto a lo que eso significa en la competencia general, solo diría que todavía está abierto y estamos tratando de descubrir qué le gustará esa sala para la temporada. Pero me gustan mucho los jugadores, mucho.

Los vikingos tienen un éxito limitado, experiencia en la sala de QB a medida que se acerca la temporada

Dependiendo de cómo el último juego de pretemporada de Minnesota va en contra del Titanes de Tennessee La próxima semana, los Vikings aún leen como los principales candidatos para cambiar por un mariscal de campo y agregar un poco más de seguro y seguridad detrás del inicio JJ McCarthy¿Quién no tomará su primer snap de temporada regular en el NFL hasta la semana 1 contra el Bears de Chicago.

Nada que O’Connell dijo el sábado cambia materialmente lo que parece ser una realidad aterradora en Minnesota: que los Vikings tienen una lista de calibre Super Bowl con grandes signos de interrogación y experiencia limitada en la posición de QB. Y tan limitado como es esa experiencia, el éxito Howell y Rypien han tenido es aún menor.

Por lo tanto, por qué O’Connell habló tan brillantemente como lo hizo de Brosmer el sábado.

«Las cosas … que ha terminado y se muestra constantemente es por qué está obteniendo las repeticiones que es», dijo O’Connell. «Pero pensé que Brett Rypien hizo algunas cosas buenas, y obviamente Sam tenía algunas circunstancias difíciles».

El puñado de QB viables debe surgir como opciones de respaldo para vikingos durante las próximas 2 semanas

Los equipos han llevado a los novatos no reclutados en la temporada como sus respaldos antes, pero no sucede a menudo, y los éxitos en esos casos son aún más raros.

La última vez que funcionó abiertamente bien involucró a los osos y Tyson Bagentquien ahora está entrando en su tercera temporada y compitiendo con Caso Keenum para el trabajo de copia de seguridad detrás Caleb Williams. Quien pierda esa pelea podría ser un candidato para dirigirse a Minnesota como otro posible QB2 detrás de McCarthy.

Cosins de Kirk También permanece potencialmente disponible como el número 2 de señalización de señal para el Atlanta Falconsmientras el Cleveland Browns es probable que se separen con Joe Flacco o Kenny Pickett llegando al final del mes.