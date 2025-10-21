Los robots ‘flor de ADN’ pueden administrar medicamentos dentro del cuerpo







Científicos Los investigadores de la Universidad de Carolina del Norte (UNC) han desarrollado robots blandos microscópicos que imitan el comportamiento adaptativo de los organismos vivos.

Elaboradas a partir de cristales híbridos que combinan ADN con materiales inorgánicos, estas pequeñas estructuras en forma de flor, denominadas “flores de ADN”, pueden plegarse y desplegarse rápidamente en cuestión de segundos.

Según los investigadores, su movimiento reversible los convierte en algunos de los materiales a nanoescala más dinámicos jamás diseñados, lo que abre nuevas posibilidades para sistemas responsivos en medicina, detección y materiales inteligentes.

«En el futuro, se podrían diseñar flores que se puedan tragar o implantar y que cambien de forma para administrar una dosis específica de medicamentos, realizar una biopsia o eliminar un coágulo de sangre», dijo Ronit Freeman, directora del Laboratorio Freeman de la UNC.

