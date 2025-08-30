Los rivales de los Yankees podrían robar el toletero en la agencia libre

Getty

El Yankees de Nueva York aterrizó una de las mejores gangas de la temporada baja cuando firmaron Cody Bellinger. El ex MVP no solo estabilizó el jardín durante Los contratiempos de lesiones del juez de Aaron—Geló poder, defensa y consistencia a una lista que continúa luchando con la salud y la profundidad. Pero a medida que la temporada termina, el Bronx enfrenta la posibilidad real de perderlo ante uno de sus mayores rivales, el Astros de Houston.

Astros que emergen como pretendiente

MLB Insider Mark Feinersand Recientemente compiló una lista de potenciales agentes libres, y el nombre de Bellinger salta de la página. Feinsand señaló que los Astros podrían hacer una carrera seria para firmarlo este invierno.

Los fanáticos de los Yankees no quieren escucharlo. Houston ha servido como uno de los obstáculos de postemporada más desafiantes de Nueva York en la memoria reciente, y la idea de Bellinger en Orange and Navy enviaría escalofríos a través del Bronx. Los Astros actualmente lideran el AL West, pero permanecen encerrados en una estrecha batalla con los Marineros de Seattle. Agregar el bate zurdo de Bellinger podría darles el impulso que necesitan para tomar la división nuevamente y recargar para otra carrera de playoffs.

«El versátil Slugger ha sido perfecto para los Yankees, pero otros equipos podrían tratar de sacar al antiguo MVP de la Liga Nacional de Nueva York con el acuerdo a largo plazo que lo ha evadido hasta este punto». Fine Sand escribió.

Los Astros nunca han dudado en perseguir a los jugadores de impacto. Han reasado su lista repetidamente mientras mantienen su ventana de campeonato abierta. La capacidad de Bellinger para jugar los tres puntos de campo y la primera base lo hace especialmente atractivo para un club que valora la flexibilidad.

Lo que los Yankees pueden perder

Esta temporada ha demostrado que Bellinger todavía le queda mucho en el tanque. En 124 juegosHa lanzado 26 jonrones y produjo un promedio de bateo de .283 con un OPS de .847. Su producción constante ha llevado a los Yankees a través de estiramientos cuando las estrellas cayendo y las adquisiciones comerciales decepcionantes han arrastrado la alineación.

El momento de Bellinger no podría ser mejor. Al ingresar a la agencia libre, planea alejarse de un Garantía de $ 25 millones en su acuerdo actual en busca de un contrato a largo plazo. Su resurgimiento en Nueva York demuestra que vale la pena la inversión, y es por eso que equipos como Houston se alinearán para ofertar por sus servicios.

Los Yankees aún controlan la opción de mantenerlo. La propiedad ha mostrado su músculo financiero antes, y volver a firmar a Bellinger enviaría un poderoso mensaje tanto a la casa club como a la base de fanáticos. Permitiéndole irse, especialmente a un rival directo, aguantaría mucho más que las pérdidas habituales de agentes libres.

Con el gasto del Juez de Aaron los estiramientos encerrados en el deber designado de bateadores debido a su codo, la presencia defensiva de Bellinger se ha vuelto invaluable. Perder ese tipo de producción crearía un hoyo que la oficina principal podría tener dificultades para reemplazar.

Por ahora, los Yankees siguen enfocados en garras durante el tramo final de la temporada. Pero la pregunta de la temporada baja ya se avecina: ¿pagarán para mantener a Cody Bellinger o arriesgarse a verlo adaptarse a los Astros?