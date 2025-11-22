Los rigores de la Superliga vuelven a pasar factura

VIVA – persijap Jepara dio pasos firmes al poner fin a la colaboración con el técnico Mario Lemos. Esta decisión se produjo después de que Laskar Kalinyamat sufriera siete derrotas consecutivas en el evento. Superliga 2025/2026.

La dirección dijo que esta decisión se tomó con cuidado después de una larga discusión sobre la dirección del desarrollo del club.

“Agradecemos al entrenador Mario por su energía y liderazgo durante el tackle Persijap Jepara«, escribió el comunicado oficial del club.

No sólo Lemos, también quedó libre el cuerpo técnico de Paulo Ramos Fereira. El club agradece su contribución al gestionar el programa de formación y el desarrollo de los jugadores.

«También expresamos nuestro agradecimiento al entrenador Paulo por su dedicación al formar parte de la estructura de entrenamiento de Persijap», continuó la dirección.

Persijap confirmó que pronto anunciaría una nueva estructura de entrenamiento. Por el momento, Danang Suryadi ha sido designado como encargado interino para dirigir al equipo en el próximo partido.

La situación de Persijap es bastante difícil. El orgulloso equipo de Carving City se encuentra ahora en la posición 16 de la clasificación, también conocida como zona de descenso, con una colección de 8 puntos en 12 partidos.

Lemos es el segundo entrenador despedido en la Superliga esta temporada. El primer despido se produjo después de la séptima semana o justo en el parón internacional de octubre.

El entrenador que tuvo la desafortunada suerte fue Eduardo Almeida en Semen Padang. En los primeros siete partidos de esta temporada, Semen Padang sólo logró una victoria, un empate y cinco derrotas para un total de cuatro puntos.

Este récord es uno de los peores récords de Semen Padang en la historia de aparecer en la casta más alta del fútbol nacional.

La media de puntos obtenidos es de sólo 0,57 por partido, lejos del objetivo de la directiva que quiere que el equipo compita en la mitad de la tabla esta temporada.

«Después de pasar por un proceso de evaluación conjunta, acordamos finalizar nuestra colaboración con el entrenador Eduardo Almeida», dijo el director general del club, Win Benardino, el pasado mes de octubre.

«Le agradecemos su dedicación y arduo trabajo mientras entrenaba al equipo. La gerencia garantiza que todos los acuerdos en el contrato se cumplan como deben. Cumpliremos profesionalmente con los derechos del entrenador Eduardo», agregó.