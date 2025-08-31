Los rifles de Assam recuperan un gran caché de armas, municiones en el Champhai de Mizoram







Actuando sobre inteligencia creíble, Rifles de Assam Recuperó un caché considerable de armas, municiones, explosivos y otras tiendas de guerra durante una operación de búsqueda en la aldea de Saikumphai en el distrito de Champhai, Mizoram, el 29 de agosto, dijeron las autoridades el sábado.

Un individuo fue detenido en relación con la incautación, informó la agencia de noticias ANI.

Tropas acordonó una sospecha de casa en el pueblo, donde recuperaron un rifle de 12 oraciones, una pistola, municiones y explosivos. El dueño de la casa fue detenido.

La búsqueda desenterró un caché oculto que contiene un rifle de asalto Heckler & Koch G3, dos rifles de francotirador Springfield, dos escopetas, un rifle de asalto de MA y dos granadas de mano. La munición incautada incluyó 75 rondas de francotirador en vivo, 92 rondas de trazadores .303 en vivo, 30 rondas en vivo de 7.62 mm, 91 rondas en vivo de 5.56 mm, ocho rondas de 12 oraciones en vivo, dos cajas de 12 oraciones disparadas y una ronda de 9 mm, ani.

Explosivos Recuperado comprendía tres tambores de Cordtex, materiales para dispositivos explosivos improvisados, un paquete de explosivos cilíndricos y siete paquetes de PEK. Las tiendas de guerra encontradas incluyeron dos ámbitos, una placa a prueba de balas, tres chaquetas a prueba de balas y un cinturón.

Las autoridades dijeron que la recuperación evitó cualquier situación potencial de ley y orden en la región. El individuo detenido, junto con las armas y materiales incautados, ha sido entregado a la policía en Dungtlang para una mayor investigación, informó ANI.

En otra operación, basada en inteligencia específica sobre el tráfico de narcóticos, Assam Rifles realizó una operación conjunta con personal de la estación de policía especial de narcóticos, Aizawl, en el área sur de Zemabawk del distrito de Aizawl.

En las primeras horas del viernes, el equipo, al confirmar un vehículo sospechoso, estableció un punto de control y lo interceptó, lo que llevó a la recuperación de 7 kg de tabletas de metanfetamina por valor de Rs 21 millones de rupias y la aprensión de dos personas, dijeron las autoridades. El contrabando incautado, las personas detenidas y el vehículo han sido entregados a la estación de policía especial de narcóticos, Aizawl.

Mientras tanto, en un golpe severo a las redes criminales que operan en las regiones fronterizas de ManipurLos rifles de Assam, en estrecha coordinación con la policía y las fuerzas paramilitares, detuvieron a un individuo sospechoso involucrado en extorsión y tráfico ilegal de armas vinculado a VVEZ (voluntarios de la aldea Zona Este) el 26 de agosto.

(Con entradas ANI)





