Los resultados del equipo nacional indonesio contra Tayikistán en la Copa de Independencia

VIVA – Equipo nacional Indonesia U-17 debe estar satisfecho para compartir el número 2-2 con Tayikistán en el partido inaugural Copa de independencia 2025 en el estadio principal de Sumatra North, martes 12 de agosto de 2025. El ecualizador de los visitantes fue creado en los minutos finales, bajó la victoria que estaba a la vista.

Desde el silbato inicial, las tropas de Garuda Muda inmediatamente tomaron la iniciativa del ataque. Se crearon algunas oportunidades, pero no suficientes para amenazar el objetivo de Tayikistán. En cambio, los visitantes habían entrado en la meta indonesia en el minuto 9 a través de Nazriev Muhammad, aunque finalmente se anularon debido a la posición de fuera de juego.

La presión indonesia se siente cada vez más en el medio de la primera mitad. A través de un esquema de pelota muerta en el minuto 25, el hambriento Alberto Hengga casi rompió el punto muerto, pero su disparo fue bloqueado con éxito por el portero de Tayikistán.

El gol de apertura finalmente llegó en el minuto 35 a través del cabezazo de Muhammad Mija Firjatullah para usar un cebo maduro del lado del ala. Desafortunadamente, la ventaja no duró mucho. Solo un minuto después, Zarifzoda Zarif igualó a través de una patada dura que Dafa Al Gasemi no podía representar. El puntaje 1-1 duró hasta el descanso.

Al ingresar a la segunda mitad, Indonesia presionó nuevamente. El resultado se vio en el minuto 50 cuando Fadly Alberto volvió a registrar su nombre en el marcador a través de un encabezado que conquistó el portero Tayikistán.

Garuda Muda casi amplía la ventaja en el minuto 60 a través de un lanzamiento lejano de Fabio Azkairawan que fue golpeado I Putu Panji Apriawan, pero la pelota solo cruzó la meta en la portería.

Tayikistán intentó responder con un ataque rápido. Algunas de las posibilidades que crearon, incluida la patada de Nazriev Muhammad, que golpeó al defensor indonesio en el minuto 78, así como la patada de Makhtumov Asadbek en el minuto 88 que se perdió.

El desastre llegó en el minuto 90 cuando el tirón de Nazriev del lado izquierdo fue completado con éxito por Ashuralizoda Nazrullo en un gol. Anotar 2-2.

Indonesia está tratando de sobresalir en un tiempo adicional. Se crearon algunas oportunidades de oro, incluida la dura patada de Fandi Ahmad y su tiro libre en el minuto 90+6 que fue empujado por el portero opuesto. El drama alcanzó su punto máximo cuando pude el tiro de Panji, usa la bola salvaje golpeando el travesaño en el último segundo.

Hasta que sonó el largo silbato, la partitura permaneció 2-2. Indonesia debe estar satisfecha de comenzar el torneo con un punto, mientras que Tayikistán roba con éxito números en el partido inaugural.