Los resultados del equipo nacional indonesio contra el Líbano

Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio rostro Equipo nacional libanés En el partido de partido de la FIFA en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Indonesia parecía dominante desde que rodó la primera ronda. Sin embargo, el escuadrón realizado por Patrick Kluivert tuvo dificultades para penetrar en la reunión libanesa.

En el minuto 35, Stefano Lilipaly consiguió espacio para disparar. Desafortunadamente, su patada todavía estaba volando en el gol libanés.

Líbano tuvo una oportunidad de oro en el minuto 48. Patada de Karim Darwich pudo ser ignorado por el portero indonesio, Emil Audero.

Indonesia cambia al ataque. En el minuto 52, Kevin Diks, que consiguió la pelota fuera del cuadro de penalización, trató de disparar. Sin embargo, no logró cumplir con el objetivo.



Jugador del equipo nacional indonesio Foto : Entre fotos/sigid kurniawan/bar

Oportunidad de la oportunidad para que Indonesia llegue en el minuto 58. De los esfuerzos de Ricky Kambuaya, luego una patada giró desde Stefano Lilipaly, que todavía estaba flotando.

En el minuto 60, Indonesia hizo cuatro cambios a la vez. Uno de ellos, Adrian Wibowo grabó su debut al reemplazar a Stefano Lilipaly.

Kluivert nuevamente se sumó al Bang al ingresar al Ramadán Sananta. Desafortunadamente, hasta que el pitido final sonó no se crearon goles.

Un puntaje de sorteo sin goles duró hasta que terminó el juego.

Composición del jugador

Indonesia (4-3-3): Emil Audero; Calvin Verdonk (Thom Haye 60 ‘), Rizky Ridho, Jay Idzes, Kevin Diks; Joey Pelupessy, Ricky Kambuaya (Eliano Reijnders 60 ‘), Stefano Lilipaly (Adrian Wibowo 60’); Yakob Sayuri, Mauro Zijlstra (Marselino Ferdinan 60 ‘), Miliano Jonathans

Líbano (4-4-2): Mostafa Matar; Hussein Zein, Hussin Sharfeddine, Khalil Khamis, Khode Kaddour (Daniel Lajud 65 ‘); Walid Shour, Ahmad Kheir El-Dine, Mohamad Haidar (Gabriel Bitar 66 ‘), Mohamad Safwan; Karim Darwich, Ramy Najjarine (Karim Mekkaoui 65 ‘)