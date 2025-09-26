Los resultados deben ser transparentes, ¡no se cubra!

Yakarta, Viva – Analista de comunicación política, Hendri Satrio o Hensa destaca la presión pública para evaluar el programa Comer nutritivo gratis (MBG) Impacto del caso envenenamiento experimentado por estudiantes en varias áreas.

Apoya el discurso evaluación para que el gobierno lo llevará a cabo inmediatamente. Porque, este programa MBG se refiere a la salud pública, especialmente a los niños.

«El programa MBG se refiere a la salud pública, especialmente a los niños. Si hay una brecha en su implementación, debe repararse de inmediato», dijo Hensa en su declaración, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Hensa explicó que la evaluación debe llevarse a cabo completamente desde el aspecto de distribución hasta el campo de la supervisión.

«La evaluación de este programa estratégico debe llevarse a cabo porque los casos de envenenamiento son cada vez más masivos», dijo.

Además, Hensa afirmó que MBG como un programa gubernamental líder tuvo un gran impacto en la confianza pública.

Por lo tanto, solicitó que la evaluación no solo se centre en los aspectos técnicos, sino que también considere la comunicación pública para mantener la confianza pública en el programa.

«En la comunicación política, la confianza pública es la capital principal. No comunicar bien el manejo de este tema puede dañar la legitimidad del gobierno a los ojos del público», dijo.

Hensa enfatizó que los resultados de la evaluación deben ser transparente Para la comunidad y el presidente como la persona a cargo de la política, sin estar cubierto, de modo que se mantenga la confianza pública.

«El transparente no es solo para la gente, sino para el presidente, especialmente sobre los datos. No dejes que nadie se cubra, porque solo empeoró la confianza de la comunidad al gobierno», dijo.

Anteriormente informó, los casos de emergencia de West Bandung Regency de estudiantes/estudiantes de envenenamiento masivo en todos los niveles que van desde la escuela primaria, secundaria y secundaria/secundaria vocacional supuestamente después de comer programas de alimentación nutricional (MBG) gratuitos distribuidos en sus escuelas a principios de esta semana.

Estudiantes en West Bandung Mass Preisoning MBG

Según los datos de la Oficina de Salud del Distrito de West Bandung, el número de víctimas de envenenamiento hasta el miércoles por la noche, 24 de septiembre de 2025, hasta 911 estudiantes experimentaron síntomas de envenenamiento por MBG.

El número se acumula de dos eventos, a saber, el lunes 22 de septiembre de 2025, que antes de 411 personas, y los últimos eventos el miércoles 23 de septiembre de 2025 con 500 niños.

Para los últimos casos, el más ocurrió en el distrito de Cipongkor con 400 estudiantes y otros 100 en Citalem Village.

Mientras tanto, los estudiantes también experimentaron casos de envenenamiento en el distrito SDN 12 Benua Kayong, Regencia de Ketapang, provincia de West Kalimantan. Se sospecha que se envenenan después de comer un menú procesado tiburón En el programa MBG.