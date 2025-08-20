Los resultados de la prueba de ADN son finales, Ridwan Kamil pide chismes para detener el hijo de Lisa Mariana

Yakarta, Viva – Muslim Jaya como abogado del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil (RK), levante la voz después de los resultados Tes ADN anunciado oficialmente. Le pidió al público que dejara de especular sobre el tema de un niño famoso Lisa MarianaIniciales CA, que se asoció con RK.

Muslim enfatizó que los resultados de la prueba de los Pusdokkes de la Policía Nacional eran legalmente legítimos e innegables de que el hijo de Lisa Mariana no era la carne y la sangre de Ridwan Kamil.

«Una vez más, estos resultados pueden justificarse legal, objetiva y transparente e independientemente. Una vez más, ciertamente esperamos que con la prueba de ADN que Celina no sea un hijo biológico de Ridwan Kamil, entonces todo esto está terminado. No hay más especulación, no hay más debate en las redes sociales o en los medios», dijo muslim en Bareskrim Polri, miércoles 20 de agosto de 2025.



Abogado de Ridwan Kamil, musulmana Jaya Batarbuto (medio)

Sin embargo, los musulmanes afirmaron no presentar los resultados de esta prueba de ADN directamente al RK. Sin embargo, sospechaba que el cliente lo había conocido de las noticias.

«No hemos informado porque anteriormente en el piso 16 (Dirección de delitos cibernéticos), no podemos mantener un teléfono celular, por lo que no he confirmado todo, tal vez haya visto en la televisión», dijo.

Anteriormente informó, finalmente se respondió un largo misterio sobre la polémica de una niña famosa Lisa Mariana. Los resultados de la prueba de ADN que habían sido esperados por el público fueron anunciados por la Policía Nacional e hicieron una conmoción.

La prueba de ADN realizada por la policía nacional Pusdokkes aseguró que el niño con la CA inicial no fuera la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Este hecho también negó la afirmación de Lisa Mariana, quien desde el principio acusó a RK como padre biológico de su bebé.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con la hermana LM CA Inicials no tenía un ADN o no una compatibilidad idéntica», dijo el Jefe de la Dirección I de los actos cibernéticos de la Agencia de Investigación Criminal, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, en la sede de la Policía Nacional, Jakarta, el miércoles de 2025.