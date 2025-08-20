¡Los resultados de la prueba de ADN hacen un alboroto! El niño famoso de Lisa Mariana no era la sangre de la carne de Ridwan Kamil

Yakarta, Viva – Largo misterio sobre la polémica de un niño famoso Lisa Mariana finalmente respondió. Resultados Tes ADN Lo que el público ha sido anunciado por la Policía Nacional ha anunciado y hace una conmoción.

La prueba de ADN realizada por la policía nacional Pusdokkes aseguró que el niño con la CA inicial no fuera la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Este hecho también negó la afirmación de Lisa Mariana, quien desde el principio acusó a RK como padre biológico de su bebé.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con la Hermana LM Hermana CA no tenía una compatibilidad de ADN o no idéntica», dijo el Jefe de la Dirección I de la Ley Ciberninal de la Agencia de Investigación Criminal, el Comisionado de Policía Rizki Agung Prakoso, en la sede de la Policía Nacional, Jakarta, el miércoles de 2025.

Ridwan Kamil y Lisa Mariana.

Este resultado es un punto de inflexión del drama que arrastró el nombre Ridwan Kamil en los últimos meses. La prueba se realizó con muestras de sangre y saliva, para garantizar las relaciones biológicas entre los dos.

«El examen se realizó para descubrir la relación biológica si había una relación entre el niño LM y el hermano de RK», dijo nuevamente.

Anteriormente informó, los resultados de la prueba de ADN, el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil (RK) y la celebridad Lisa Mariana, que se convirtió en el centro de atención pública, se dijo que estaría el miércoles 20 de agosto de 2025. Esto fue revelado por Karo Labdokkes Pusdokkes Polri, Brigadier General Sumy Purwanti.

Para tener en cuenta, Kang Emil pulió el modelo de la revista para adultos por cargos de difamación el 11 de abril de 2025. El informe fue recibido por Bareskrim Polri y registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo informado es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 48 Párrafo (1), (2) JO Artículo 32 Párrafo (1), (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo Artículo 27a de la ley (Ley) Número 1 de 2024 Con respecto a la información y la tecnología electrónica (ITE).

La investigación de este caso fue llevada a cabo por la Dirección de la Ley Penal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Anteriormente, la noticia del asunto del ex gobernador de West Java estaba sobresaliendo después de que Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.