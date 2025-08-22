Los resultados de la prueba de ADN de su hija no coincidieron con Ridwan Kamil, Lisa Mariana: simplemente pacífica

VIVA – Resultados de las pruebas de ADN para mujeres Lisa Mariana Las iniciales CA se lanzaron el miércoles 20 de agosto de 2025. Según los resultados de la prueba de ADN, se sabe que Ridwan Kamil No es un padre biológico de ca. Después de los resultados de la prueba de ADN, Lisa Marina afirmó no creer los resultados.

«Es una mentira», dijo Lisa Mariana cuando Rian Ibram le preguntó según lo citado del video subido en la cuenta de Instagram de Lisa Mariana, el viernes 22 de agosto de 2025.

Cuando se le preguntó sobre el siguiente paso, Lisa Marina tomará. La mujer que afirmó haber estado en una relación prohibida con Ridwan Kamil significó que yo hiciera las paces.

«No importa que no tengamos que insistir en nuestros corazones, solo hacer las paces», dijo.

También en el video, se le preguntó a Lisa Mariana qué mensaje quería transmitir a Ridwan Kamil. Solo aconsejó al corazón del ex gobernador de West Java que no se endurezca.

«¿Qué quieres transmitirte, por favor?», Dijo Rian Ibram.

«Está bien, señor. Por favor, no insista, espero qué», dijo.

Pero por un lado, Lisa Mariana no pudo revelar más mensajes a Ridwan Kamil. Porque tenía miedo de hablar mal y llevó a la presentación de informes a la parte continuó.

«¿No puedes decir? Miedo a estar equivocado, mal, el problema es el problema», dijo Lisa Mariana.

Al escuchar eso, Rian Ibram corrigió inmediatamente su declaración. El mensaje está destinado al Sr. RT, no al Sr. RK.

«Significa Sr. RT», dijo Rian Ibram.

«Oh Sr. Rt», dijo Lisa Mariana.

Para información, basada en los resultados de la prueba de ADN realizada por la Poldia Nacional Pusdokkes, aseguró que el niño con la CA inicial no fuera la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Este hecho también negó la afirmación de Lisa Mariana, quien desde el principio acusó a RK como padre biológico de su bebé.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con la hermana LM CA Inicials no tenía un ADN o no una compatibilidad idéntica», dijo el Jefe de la Dirección I de los actos cibernéticos de la Agencia de Investigación Criminal, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, en la sede de la Policía Nacional, Jakarta, el miércoles de 2025.

La policía también se aseguró de que los resultados de la prueba de ADN del niño de ADN se llevaran a cabo científicamente e innegables. La certeza fue transmitida directamente por Karo Labdokkes Pusdokkes Polri, Brigadier General of Police Sumy Hastry Purwanti. Afirmó que el proceso de inspección fue de acuerdo con los procedimientos científicos, por lo que los resultados fueron finales.

«Los resultados del examen de ADN del campo de laboratorio de Pusdokes de Rolabdokes en los Pusdokes de la Policía Nacional se transmiten de acuerdo con el mejor conocimiento científico», dijo Sumy.