Los resultados de la encuesta de ISC muestran un rendimiento público satisfecho del gabinete rojo y blanco, 3 ministros tienen un papel crucial

Yakarta, Viva – Indo Survey & Consulting (ISC) publicó los resultados Encuesta el nivel de satisfacción pública con el desempeño del para ministro De Gabinete rojo y blanco antes de un año el gobierno presidencial Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

Los resultados mostraron que 12 ministros obtuvieron un nivel de satisfacción pública por encima del 70 por ciento, lo que significa una alta apreciación pública del desempeño del gabinete en el primer año de gobierno.

La posición más alta fue ganada por el Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa con un puntaje de satisfacción del 85 por ciento. Seguido por el secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, con un 83 por ciento, coordinando al Ministro de Empoderamiento Comunitario Muhaimin Iskandar 82 por ciento, el Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin 80 por ciento y el Ministro de Asuntos Exteriores Sugión 79 por ciento.

El Ministro del Estado, Praseteto Hadi, registró un puntaje del 77 por ciento, el Ministro de Educación Básica y Secundaria Abdul Mu’ti 76 por ciento, Ministro de Religión Nasaruddin Umar 75 por ciento y Ministro de Derecho Supratman 73 por ciento.

Mientras tanto, el Ministro de Inversión y Reso abajo (BKPM Rosan Roeslani, el Ministro de Asuntos Interiores Tito Karnavian, y el Ministro de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad Djamari Chaniago ganaron un puntaje del 70 por ciento.

El analista político de la Universidad Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Chumaedy, dijo que los resultados de la encuesta reflejan que la mayoría de los ministros en el gabinete rojo y blanco recibieron una apreciación pública lo suficientemente alta.

«Esta cifra muestra relativamente la confianza pública en el desempeño del gobierno bastante bien durante el año pasado», dijo a los periodistas el lunes 6 de octubre de 2025.

Consideró que había tres ministros que desempeñaron un papel muy crucial en la ejecución del programa del presidente Prabowo, a saber, el ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa, el secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, y el ministro interior Tito Karnavian. Se dice que las tres son las principales figuras que sostienen la efectividad del gobierno.

Según él, Purbaya no solo mantiene la estabilidad fiscal y la gestión de la deuda estatal, sino que también puede unir la dirección de la política macroeconómica con el sector real, incluido el control de precios y la inversión.

Teddy Indra Wijaya se llama un papel importante como una «máquina de sincronización» de la política del presidente y convertirse en una figura estratégica para mantener los programas inter ministeriales superpuestos.

Tito Karnavian es visto como una figura que trabaja constantemente en el campo para garantizar que la política central sea efectiva para el nivel regional.