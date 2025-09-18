Los residentes pueden rechazar pagar si no tienen licencia

Yakarta, Viva – Miembros del estacionamiento del Comité Especial (Pansus) DPRD Dki Yakarta, Raden Gusti Arief Yulifard, instó a la unidad de estacionamiento (arriba) del departamento de transporte (arriba)Lavabo) DKI marca cada ubicación aparcamiento oficial con letrero o Código QR Como marcador de licencia operativa.

Leer también: Pramono sobre el estacionamiento ilegal: sin licencia, merece ser sellado.



Este paso se considera importante para proteger al público de las prácticas de estacionamiento ilegales que abundan en la ciudad capital.

«Recomendaremos que en cada punto de entrada del vehículo proporcione señales o Código QR Aquellos que pueden averiguar el operador de estacionamiento tienen licencia o no «, dijo Gusti, citado el jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: Molesto en un camión minero de Lalang durante el día, los residentes de Parungpanjang Gerudug Pos Diskub



Según él, la existencia del marcador puede ser una guía para la comunidad para no dudar al usar servicios de estacionamiento.



Ilustración de estacionamiento en Yakarta

Leer también: Bahlil recuerda a los cuadros de Golkar en el DPR-DPRD para mantener la actitud: somos los representantes del pueblo



«Entonces, si te sientes dudoso, ellos (la comunidad) pueden ser directamente escanear O vea la información del SignPost existente «, agregó.

Datos de estacionamiento de datos de lavado, docenas de operadores de estacionamiento en Yakarta todavía están operando sin permiso, incluso 24 de ellos han sido sellados. Por esta razón, Gusti solicitó a la Agencia de Transporte que también publicara una lista de ubicaciones de estacionamiento con licencia junto con el nombre del operador en el sitio web y las redes sociales oficiales.

«Seguramente pediremos, porque también es parte de información importante», dijo el político del Partido Nasdem.

Hizo hincapié en que el público puede desempeñar un papel activo contra la práctica del estacionamiento ilegal al informar a través de la solicitud de Yakarta Now (Jaki).

«Si no hay un permiso que signifique gravámenes ilegales, y la comunidad puede no pagar. Si hay compulsión, informe a Jaki», dijo Gusti.

Como seguimiento, la Agencia de Transporte de DKI proporcionará una carta de advertencia (SP) 1 a 3 para los operadores de estacionamiento que aún no se han ocupado del permiso. Si sigue siendo terco, se eliminarán sanciones estrictas en forma de sellado.

«Si de hecho hasta que el momento no se haya encargado del permiso, ciertamente también haremos el sellado», concluyó.

TvoneNews/Abdul Gani Siregar