¡Los residentes pánico! Odgj responde en Cilandak, Pak RT y 3 personas heridas por Karambit

Yakarta, Viva – Un hombre sospechoso de tener un trastorno mental (ODGJ) Las iniciales y de repente se desencadenaron y lo hicieron puñalada contra cuatro personas, incluida Presidente de RT en el área CilandakSouth Yakarta.

Sucedió el domingo por la tarde, 5 de octubre de 2025. Jefe de policía de Cilandak, el comisionado de policía Febriman Sarlase confirmó la existencia del incidente. El incidente ocurrió alrededor de las 13.30 WIB. Autor Inicialmente involucrado en una disputa con su hermano.

«Inicialmente, los perpetradores eran ruidosos con su hermano y su hermano. Las criadas en casa trataron de romperse, pero en su lugar fueron golpeados. Su hermano inmediatamente salió de la casa y pidió ayuda de los residentes de RT y locales», dijo el lunes 6 de octubre de 2025.

La situación está cada vez más fuera de control cuando el perpetrador toma un arma afilada de un tipo de karambit de su hogar. Cuando los residentes intentaron calmarse, los perpetradores realmente atacaron e hirieron a cuatro personas, incluido el Sr. Rt.

«Los perpetradores tomaron un arma como Karambit e hirieron al Sr. RT y a otros tres residentes. Todas las víctimas sufrieron rasguños en las manos y el estómago, pero nadie murió», dijo.

Las cuatro víctimas fueron llevadas de urgencia al Hospital Fatmawati para recibir tratamiento. Afortunadamente, todos habían regresado a casa porque la herida no era demasiado severa.

Después del incidente, los agentes de policía de Cilandak inmediatamente fueron al lugar y aseguraron a los perpetradores sin resistencia significativa. La policía confirmó que Y, que nació en 1980, tenía antecedentes de trastornos mentales y había sido tratada en el Hospital de Dependencia Mental de Dharmawangsa.

«Los perpetradores están asegurados temporalmente en la estación de policía de Cilandak para exámenes administrativos. El plan será llevado al Hospital Kramat Jati para asesoramiento psicológico», dijo.

Aunque se ha asegurado, el estado legal de los perpetradores aún está en el proceso. Según los residentes, esta no es la primera vez que Y se comporta agresivamente. Pero antes, los perpetradores solo a menudo estaban enojados en casa y nunca lastimaban a los demás.

La policía ahora está confiscando un arma afilada del tipo Karambit utilizado por los perpetradores como evidencia. Mientras tanto, la situación en el vecindario de la escena ha regresado propicio.

«Debido a que hay víctimas e informes, mientras lo aseguramos primero mientras esperamos los resultados del psiquiatra. Después de que salgan los resultados del asesoramiento, entonces será seguido», dijo.

«Por lo general, solo enojado en casa, pero esta vez debido a transportar armas afiladas, la situación es peligrosa», dijo nuevamente.