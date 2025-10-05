Los residentes murieron después de escuchar un disparo en Manggari Mapolres, dijo que la policía dijo

NTT, Viva – La policía de Manggarai Resort (Polres), East Nusa Tenggara, habló con respecto al incidente de la muerte de un residente que de repente se desmayó poco después de escuchar un disparo de advertencia en el patio de Mapolres. El incidente ocurrió cuando las autoridades intentaron calmar a un grupo de residentes que vinieron mientras llevaban armas afiladas el sábado 4 de octubre de 2025.

El jefe de policía de Manggarai, AKBP Hendri Syahputra, explicó que un hombre de 56 años del grupo de residentes se derrumbó de repente cerca del lobby de Mapolres. Los miembros de SPKT de la policía de Manggarai evacuaron inmediatamente a las víctimas al Hospital Regional Ruteng en condiciones de manera inconsciente. Desafortunadamente, la vida de la víctima fue más allá de la ayuda. A las 13.50 Wita, el hospital declaró a la víctima morir mundo.

Jefe de policía de Manggarai, AKBP Hendry Syahpputra Diálogo con la familia de la víctima

«Basado en los resultados de los resultados del currículum médico firmado por el médico del Hospital Regional Ruteng de que la causa de la muerte es * paro cardíaco * o arresto repentino», dijo el jefe de policía de Manggari, AKBP Hendri Syahputra en una declaración escrita, domingo 5 de octubre de 2025.

Explicó que el paro cardíaco es una emergencia médica que hace que el corazón deje de latir repentinamente y se conoce como muerte repentina del corazón.

Según AKBP Hendri, el incidente comenzó alrededor de las 12.00 de West Indonesia, cuando alrededor de 50 residentes del sub -distrito del norte de Satar Mese llegaron al Mangolres Manggari con machetes y varias armas afiladas. Se sabe que son la familia de víctimas de persecución en la mina Wae Reno Sand y vienen a encontrar a los perpetradores que han sido asegurados por la policía.

En ese momento, la policía regional de Kanit Jatanras Manggarai, Aipda Krisno Hamid Kamal Ratuloli, había apelado a los residentes que no llevara armas al área de la estación de policía. Pero la situación se calienta después de que la apelación fue ignorada y Aipda Krisno fue atacada hasta que cayó.

«Sin embargo, debido a que la apelación no fue atendida y la persona interesada (Aipda Krisno) fue atacada hasta que la persona en cuestión, Aipda Krisno finalmente liberó una advertencia disparada en el aire, hasta que la situación se silenció con éxito sin causar víctimas», explicó el jefe de policía.

«Los pasos dados por los miembros en el campo son muy rápidos, medibles y siguen siendo humanistas. El enfoque persuasivo se prioriza a mantener la seguridad mutua», dijo AKBP Hendri.

### La policía se encuentra con la familia de la víctima

Después del incidente, el jefe de policía de Manggarai junto con el subdirector de policía y las filas de los principales funcionarios se reunieron inmediatamente con la familia de los fallecidos en el Mapolres. La reunión tuvo lugar en una atmósfera abierta y de empatía.