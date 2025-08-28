Yakarta, Viva – Institución correccional de clase IIA (LAPAS) Cibinong galvanizó a sus residentes fomentados con un número capacitación Las habilidades como una disposición futura después de ser gratuito.

Uno de los entrenamientos brindados es como técnico AIRE ACONDICIONADO. ¿Dónde están los la gente del edificio Entrenado para limpiar y reparar ac.

El entrenamiento que se celebró en el tenis Field Lounge Lapas cibinong Esta es una cooperación estratégica entre Cibinong Lapas, las parejas de mujeres y amigos de la madre de la madre de todas las naciones. Esta colaboración es una prueba concreta del apoyo de varios elementos de la sociedad para alentar el proceso de reintegración social para los ciudadanos objetivo.

El jefe de Cibinong Lapas, Wisnu Hani Putranto, en su dirección, enfatizó la importancia de empoderar a los ciudadanos fomentados a través de la capacitación aplicativa y tiene un alto valor económico.

«Queremos que los residentes fomentados regresen a la comunidad con plena preparación, no solo moral y mentalmente, sino también con habilidades reales que pueden usarse directamente para trabajar o abrir su propio negocio», dijo Wisnu en su declaración, jueves 28 de agosto de 2025.

Durante la capacitación, los participantes obtienen material completo que van desde la teoría básica de los sistemas de aire acondicionado, técnicas de mantenimiento periódico, para dirigir la práctica para mejorar las unidades de CA de acuerdo con los estándares profesionales.

Esta capacitación es guiada por instructores experimentados en sus campos, de modo que los participantes no solo entienden la teoría, sino que también son expertos en la práctica de campo.

Uno de los residentes fomentados de los alumnos expresó su entusiasmo en el entrenamiento.

«Realmente aprecio esta capacitación para darme la oportunidad de obtener habilidades útiles. El servicio de CA que aprendí aquí es una disposición importante para que yo viviera una vida más independiente después de ser libre», dijo.

A través de este programa de capacitación, Lapas Cibinong se compromete a equipar a los ciudadanos fomentados con diversas habilidades para apoyar el proceso de reintegración social de manera óptima y se espera que sea una disposición útil y contribuya cuando regrese a la comunidad después de ser libre más adelante.