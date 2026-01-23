Los residentes del terreno de Pangkalan Jati se quejan ante la RPD de RI y piden seguridad jurídica con respecto a los terrenos residenciales

Jacarta – Los residentes de la Asociación de Residentes de Pangkalan Jati Plot (PWKPJ) visitaron la oficina del Consejo Representativo del Pueblo (RPD) RI el viernes 23 de enero de 2026.

Los residentes presentaron una carta solicitando una audiencia a la Agencia de Aspiración Comunitaria (BAM) y a la Comisión XI de la Cámara de Representantes de RI. Piden seguridad jurídica sobre terrenos residenciales de militares retirados TNI-AL Pangkalan Jati.

«A través de la Agencia y la Comisión de Aspiración Comunitaria

Según Rahimullah, la RPD RI apoya y alienta al gobierno, especialmente al Ministerio de Finanzas como administrador de la Propiedad Estatal (BMN), a utilizar su autoridad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

«Para que el Ministerio de Finanzas pueda resolver este problema de manera justa y condicional. Por ejemplo, mediante ventas en efectivo o a plazos, como recomienda la carta del comandante de la ABRI de 1987», explicó.

Como dijo Rahimullah, la seguridad jurídica aumenta alojamiento Lo que ocupa el PWKPJ no es sólo una cuestión de propiedad de la tierra. Sin embargo, el Estado reconoce el servicio, sacrificio y dignidad de sus soldados.

«Creemos que el país no permitirá que sus combatientes mueran sin la seguridad jurídica de la promesa de prosperidad que alguna vez se les dio», subrayó.

Rahimullah dijo que su partido había ocupado el complejo de viviendas durante aproximadamente 45 años con un total de 574 casas en 33 hectáreas de terreno.

Inicialmente, Rahimullah dijo que el terreno total era de 408 hectáreas controladas por la Armada de Indonesia. Sin embargo, 296 hectáreas se han convertido en zonas residenciales y comerciales como centros de entretenimiento, hospitales y apartamentos.

«Las 33 hectáreas que desde el principio estaban destinadas a viviendas sociales militares aún no han recibido seguridad jurídica para sus residentes. Entonces todas las obligaciones fiscales se cumplirán de forma ordenada», explicó.

Rahimullah dijo que la construcción de las viviendas comenzó en 1973 a petición del almirante Sudomo de KASAL para el bienestar de los soldados. Esto se refiere a SKEP KASAL Nº 11101.2/25 de junio de 1970 sobre viviendas de servicio de la Marina.

Añadió que, debido al presupuesto estatal limitado, el liderazgo de la Armada de Indonesia a través del SKEP Kasal Almirante R. Soebiyakto No. Skep/1879/IX/1976 de fecha 1 de septiembre de 1976 brinda la oportunidad de construir una casa en el terreno presentando una solicitud.