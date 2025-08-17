Los residentes del Palacio Padati Merdeka asisten a la segunda ceremonia de la proclamación

Yakarta, Viva – miles público Comenzó a abarrotar el área compleja Palacio Presidencial de Yakarta el domingo 17 de agosto de 2025 de la mañana.

Según la observación de Viva en el lugar, la cola se queja en la entrada del Palacio Merdeka. Las personas entran de manera ordenada a seguir Ceremonia Segundos a Proclamación que será atendido directamente por el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subanto.

Los residentes comenzaron a abarrotar el entorno del Palacio Merdeka Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Antes de entrar en los asientos provistos, no unas pocas personas que se tomaron el tiempo para capturar sus momentos justo en frente del palacio de Merdeka. El Palacio Merdeka, se convirtió en el lugar más popular para los residentes.

Para obtener información, la ceremonia de los segundos de la proclamación está programada para 09.40 WIB marcada por las primeras trompetas y 17 veces el golpe de los respetos.

Además, la crianza de la bandera del patrimonio roja y blanca 76 miembros de la bandera de patrimonio (Paskibraka) que hará la formación 80, marcando la 80ª independencia de Indonesia.

En la ceremonia habrá atracciones militares de los Tni-Polri que van desde helicópteros hasta 8 aviones de combate F-16 que llevan a cabo la acción de FlyPass en el palacio presidencial.