Los Residentes Del Este De Yakarta Repelen A Los Automovilistas A Través De Las Aceras Utilizando Pitones

Jacarta – La singular acción de un residente del este de Yakarta se volvió viral en las redes sociales. Un hombre llamado Subari, residente de Kramat Jati, fue visto sosteniendo una pitón en el jardín. acera para evitar que los motociclistas crucen con frecuencia la vía peatonal.

En el vídeo que circula en la cuenta de Instagram @jakarta.terkini, se puede ver a Subari parado en la acera sosteniendo a su gran serpiente mascota.

Los motociclistas que habitualmente se atreven a cruzar la acera se detuvieron inmediatamente y salieron a la carretera al ver al animal.

«Tan pronto como saqué las serpientes, inmediatamente bajaron a la carretera, nadie se atrevió a subir a la acera», dijo, citado por VIVA Otomotif en su página de Instagram.

Subari admitió que desde hacía tiempo estaba molesto por el comportamiento de los motociclistas que controlaban las aceras, dificultando el paso de los peatones. Como forma de protesta utilizó una pitón que había conservado durante 13 años.

Según él, la serpiente fue encontrada hace muchos años al costado de la carretera de peaje y ahora está domesticada y se ha convertido en su mascota favorita.

«Lo cuidé desde pequeño, ahora está manso. Nunca ha atacado a nadie», dijo.

La acción de Subari generó diversas reacciones por parte de los internautas. Muchos elogiaron su creatividad y coraje, mientras que otros sintieron que las autoridades, no los residentes, debían hacer cumplir la ley.

La presencia de estos reptiles no sólo enoja a la gente motociclista Quienes iban a pasar por la acera desistieron de sus intenciones, pero también los peatones.