¡Los residentes deben saberlo! Mañana hay 10 rutas Transjakarta modificadas durante la celebración del 80 aniversario

Yakarta, Viva – Hasta 10 ruta Servicio de autobuses de transporte de Yakarta (Transjakarta) Modificado durante el 80 aniversario del TNI en Monas, Central Yakarta, el domingo 5 de octubre de 2025.

Modificación La ruta comienza de 10:00 a 18:00 Wib. Jefe del Departamento de Relaciones Públicas de Transjakarta y CSR, Ayu Wardhani reveló las 10 rutas, a saber, 1A (Kota Beams avanzado) a las 10:00 a 18:00 WIB Sostener El Ayuntamiento y el Monumento Nacional y las paradas modificadas de Pecenong y Juanda.

Luego, la Ruta 2 (Pulo Gadung-Monas), mientras que la dirección de Monas no sirvió al senen Raya, se detuvo a la parada de Istiqlal y la dirección de Pulo Gadung no sirvió al Ayuntamiento y Gambir 2.

Luego, la ruta 2A (Pulo Gadung-Rawa Buaya a través del Ayuntamiento), mientras que la dirección de Rawa Buaya no sirve la parada de Kwitang y el Ayuntamiento y la dirección de Pulo Gadung no sirve la parada del Ayuntamiento y Gambir 2.

Ruta 3 (Kalideres-Monas a través de veterano) Si bien hay un cambio en la pista hacia Via Majapahit Street sin la transferencia de rutas y otras rutas, a saber 5c (cililitan-juanda) sin servir a la parada de Kwitang y al ayuntamiento.

Luego, la Ruta 6A (Ciudad de Raguan-Balai a través de Kuningan) y 6B (Ciudad de Raguan-Balai a través de Semanggi) mientras se acortaba a la parada del Senen y no sirvió la parada del Ayuntamiento.

La ruta 6H (Bulus del senen-Lebak), mientras que la dirección del senen no sirve al punto de despido de Menteng 1 a la terminal del Senano y para la dirección de Lebak Bulus no sirve a la terminal del Senen hasta que el punto de detención del paso elevado de Setiabudi.

La siguiente ruta, 7F (Kampung Rambutan-Juanda a través de Cempaka Putih sin servir la parada de Kwitang y el Ayuntamiento.

Finalmente, la ruta 14A (Monas-Jakarta International Stadium), mientras que hay un cambio en la pista a través de Jalan Majapahit sin la transferencia de ruta.

Mientras tanto, hay otras cinco rutas de autobuses que no operan de 05.00 a 18.00 WIB, a saber, 1P (Senen-Blok M), 1R (Senen-Tanah Abang), 2p (Senen-Transport Hub Dukuh Atas), 2Q (Gondangdia-Balai Kota) y 5M (Kampung Melayu-Tanah Abang a través de Cikini).

El BW2 (Monas Explorer) y BW4 (rascacielos) no funcionan temporalmente.

«Instamos a los clientes a ajustar el viaje e invitar al público a usar servicios Transjakarta con tarifas especiales de aniversario TNI, que es Rp. 80», dijo Ayu. (Hormiga)