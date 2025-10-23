Los residentes de Yakarta y sus alrededores gastan el 30 por ciento de sus salarios en transporte.

Jacarta – Ministerio de Transporte a través del Director de Transporte por Carretera, Dirección General de Transporte Terrestre, dijo Muiz Thohir, Residentes de Yakarta y las áreas circundantes todavía tienen que gastar el 30 por ciento de sus ingresos mensuales en necesidades básicas transporte.

La razón es que hasta ahora la provisión de transporte público que sea barato y confiable para la comunidad aún no se ha logrado de manera realista en el campo.

«Escuchamos que alrededor de DKI Yakarta, el 30 por ciento (de los ingresos de la gente) se utiliza para las necesidades de transporte», dijo Muiz en el evento de prensa ‘Transporte Sostenible para el Futuro’, en el Ministerio de Transporte, Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

Varios posibles pasajeros esperan la llegada del tren eléctrico (KRL) a la estación Tambun, Bekasi Regency, Java Occidental, el lunes (27/7/2020). Foto : ENTRE FOTOS/Fakhri Hermansyah

«Por eso la cuestión de la necesidad de un transporte público asequible se vuelve muy importante, porque resulta que una gran parte de los ingresos de la gente se destina al transporte», afirmó.

Si sólo en Yakarta y sus alrededores el gasto en transporte es tan grande, Muiz asegura que fuera de Java las condiciones son aún peores. Por ejemplo, como ocurrió en samarindadonde los resultados de una investigación de la Universidad de Mulawarman informan que el gasto de las personas en necesidades de transporte alcanza el 50 por ciento de sus ingresos mensuales.

«En Samarinda hasta el 50 por ciento de los ingresos se destina al transporte. Porque el transporte público todavía no está disponible», dijo Muiz.

Dijo que los altos costos de transporte tendrían un impacto poder adquisitivo de la gente. Por ello, Muiz enfatizó que Ministerio de Transporte seguirá fomentando la sinergia interministerial, especialmente con el Ministerio del Interior (Kemendagri).

El objetivo no es otro que fortalecer el compromiso de los gobiernos regionales, en el esfuerzo por desarrollar sistemas de transporte urbano en sus respectivas regiones.

«Porque cuando una gran parte de los ingresos de la gente se utiliza para el transporte, esto también generará (el problema de) la pobreza y así sucesivamente», dijo Muiz.

«Así que narrativas como ésta son las que también nos hacen en el Ministerio de Transporte tener que convencer a nuestros amigos del Ministerio del Interior de que presten la misma atención a la disponibilidad del transporte público», dijo.