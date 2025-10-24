Los residentes de Yakarta no tienen que preocuparse por el contenido de microplásticos en el agua de lluvia, siempre y cuando lo hagan.

Jacarta – Profesor Investigador Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN), Muhammad Reza Cordova pidió a los residentes de Yakarta que no se preocuparan demasiado por el embarazo. microplásticos De agua de lluvia siempre y cuando adoptes un estilo de vida saludable.

«Debido a que un estilo de vida saludable se basa en varios tipos de investigación, acelerará la posibilidad de que los contaminantes abandonen el cuerpo», dijo el viernes en Yakarta.

Ilustración de lluvia Foto : ENTRE FOTOS/Wahyu Putro A/kye.

Este estilo de vida saludable, afirmó Reza, incluye el consumo regular de frutas y verduras según las necesidades del organismo. El consumo de estas fuentes de fibra aumentará la probabilidad de que entren contaminantes al cuerpo.

Así lo acordó el Presidente del Subgrupo de Salud Ambiental del Servicio de Salud de DKI Yakarta, Rahmat Aji Pramono.

También aconsejó a los residentes que no se preocuparan por el descubrimiento de microplásticos en el agua de lluvia en Yakarta.

Además de adoptar un estilo de vida saludable para mantener la inmunidad del cuerpo, también pidió a los residentes que controlen periódicamente la calidad del aire antes de salir de casa.

Los residentes de Yakarta pueden monitorear entre otros a través de la aplicación Jakarta Kini (JAKI) o el sitio web udara.jakarta.go.id.

«Durante la estación seca, la contaminación es alta, si puedes salir, usa una máscara. Podemos controlar cómo es el estado del aire, si PM 2,5 es más alto o no porque PM 2,5 contiene microplásticos», dijo Rahmat.

Luego, además de usar una máscara, Rahmat también aconsejó a los residentes que limpien regularmente el polvo dentro de la casa, porque esto también puede prevenir la exposición a los microplásticos del interior de la casa.

Anteriormente, resultados de investigaciones de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN) encontraron contenido de microplásticos en el agua de lluvia en la ciudad capital desde que esta investigación comenzó a realizarse en 2018.

Estos hallazgos muestran que la contaminación plástica ya ha llegado a la atmósfera y requiere medidas de manejo científicas, mensurables y colaborativas. (Hormiga)