¡Los residentes de Surabaya entran en pánico! Aparecen ráfagas con olor a gas en el río Rungkut central

SurabayaVIVA – El gobierno de la ciudad de Surabaya (Pemkot) confirma el fenómeno del spray maloliente gas que apareció en sungai El área de la aldea de Rungkut Tengah, distrito de Gunung Anyar, es segura y no pone en peligro a los residentes.

El jefe de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de la ciudad de Surabaya, ciudad de Surabaya, Irvan Widyanto en Surabaya, Java Oriental, explicó el viernes que, según los resultados de los exámenes iniciales, el aerosol contenía gas metano (CH₄), pero en niveles que aún eran seguros.

«Los resultados de las mediciones temporales realizadas por un equipo de la Compañía Nacional de Gas (PGN), el Servicio ESDM de Java Oriental y el Instituto de Tecnología Sepuluh Nopember (ITS) muestran que no hay indicios de peligro», dijo.

Dijo que las crecidas en el río Central Rungkut no liberaron barro ni agua. Por lo tanto, los residentes mantienen la calma y no deben entrar en pánico por este incidente.

«Este spray sólo emite una especie de aire, gas. Y amigos también han comprobado que el gas todavía se considera seguro», afirmó.

Entiende las preocupaciones de los residentes que entraron en pánico porque pensaron que este fenómeno era similar al incidente del flujo de lodo en Sidoarjo, pero las condiciones en el terreno están actualmente bajo control y continúan siendo monitoreadas.

«De hecho, entendemos el pánico de los residentes y les pido (a los residentes que mantengan la calma) continuaremos actualizando esto (la causa) por qué y así sucesivamente», dijo.

En cuanto a los pasos adicionales, Irvan dijo que BPBD Surabaya se coordinará con ITS, PGN y el Servicio de Recursos Hídricos y Carreteras (DSDABM) para llevar a cabo una inspección más profunda.

«Estamos esperando amigos de ITS y también amigos de PGN y otros. Intentaremos comprobarlo nuevamente para estar seguros, después de eso, junto con los amigos de DSDABM, intentaremos bajar (bucear) e intentaremos investigar», dijo Irvan.

Como parte de los esfuerzos de mitigación, BPBD Surabaya ha creado un perímetro para que los residentes no se acerquen al punto de explosión. Aparte de eso, las cámaras de seguridad del gobierno de la ciudad ubicadas alrededor del lugar serán dirigidas a monitorear este fenómeno de acuerdo con las instrucciones del alcalde de Surabaya, Eri Cahyadi.

«Estamos creando un perímetro temporal para que ningún residente se acerque. Luego dirigiremos las cámaras de seguridad del gobierno de la ciudad hasta aquí (el punto de explosión) siguiendo las instrucciones del alcalde», dijo. (Hormiga)

