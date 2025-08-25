Los residentes de Pati envían una carta al KPK, instaron al Regente de Sudewo a ser sospechoso

TambiénVIVA -Los cientos de residentes de Pati Regency, Central Java, el lunes, caminaron desde la plaza a la oficina de correos local para enviar una carta a la Comisión de Erradicación de la Corrupción que instó a la institución a determinar el Regente Pati Sudeo como sospechar El supuesto caso de corrupción del proyecto de construcción ferroviaria.

Antes de enviar una carta, Pati Community United primero para llevar a cabo una acción y apoyo de recaudación de fondos en la Plaza Pati con un camión con un camión de edad al llevar un sistema de sonido.

Después de preparar una carta de apoyo, los residentes luego caminaron hacia la oficina de correos Pati en Jalan Jenderal Sudirman, que está a 1,5 kilómetros de distancia.

«Estimamos que hubo cientos de residentes que participaron en la acción para enviar una carta de apoyo a la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK«Para determinar el regente de Pati Sudewo como sospechoso en el presunto caso de corrupción del desarrollo y mantenimiento de la vía ferroviaria», dijo el equipo legal de la comunidad Pati United Kristoni Duha se reunió entre los residentes acompañados para enviar una carta de apoyo a la oficina de correos PATI.

No pudo confirmar el número de residentes que enviaron una carta porque también confían a sus amigos. Sin embargo, podría haber alcanzado cientos o incluso mil.

Además, la acción de aumentar el apoyo de la carta de presión al KPK también se llevó a cabo durante los próximos tres días.

Además del envío a través de la oficina de correos, los residentes también pueden enviar una carta de apoyo a través de la oficina de correos en sus respectivas regiones.

Aunque el regente de Pati Sudewo había devuelto el dinero, Kristoni declaró que no abolió su caso criminal.

Con respecto a los esfuerzos de investigación del KPK contra Sudewo, que no había cumplido la llamada como testigo no cooperativo, dijo: «Si las llamadas segunda y tercera no se cumplen, según el código penal, se pueden hacer esfuerzos forzados».

Mohammad Ari, de la aldea de Sukolilo, distrito de Sukolilo, Pati, admitió que estaba dispuesto a dejar el trabajo para tomar la acción para enviar una carta al KPK para que el regente de Pati Sudewo fuera nombrado sospechoso en el supuesto caso de corrupción del proyecto de desarrollo y reparación de las vías del ferrocarril.

La entrega de cartas también está en su propia tarifa de RP. 14,000 por enviar una carta más ligera a la oficina de KPK.

Mariya, residente de Gembong Village, también espera que el KPK resuelva de inmediato el supuesto caso de corrupción que atrapó al Regente Pati.

«Debe tratarse firmemente, porque las personas también quieren líderes libres de corrupción», dijo.

Yudi Adianto como ejecutivo del gerente de correos Pati dio la bienvenida a los residentes de Pati al proporcionar nueve contadores de servicio.

«Abrimos hasta la noche para que cuando se envíe este corazón (8/25) pueda llegar a la oficina de KPK de dos a tres días», dijo.

En un día normal, dijo, el mostrador operado era solo cinco contadores, mientras que hoy (8/25) había nueve mostradores, mientras que el público en general todavía se sirvió.

Para el número de remitente, admitió que no podía estar seguro porque también había quienes enviaron a través de la oficina de correos, considerando que en Pati Regency había 18 sucursales repartidas en 21 distritos. (Hormiga)