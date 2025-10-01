¡Los residentes de Pasar Minggu son conmoción! El taxista en línea fue encontrado muerto en un automóvil, ¿cuál es la causa?

Yakarta, Viva – El ambiente nocturno en West Pejaten, Mercado dominicalSouth Yakarta, el 30 de octubre de 2025, de repente tenso.

Leer también: La Comisión XIII se niega a reubicar a los residentes de Tn Tesso Nilo, esta es la razón



Cómo, habitante El local se sorprende por el descubrimiento del cuerpo. conductor Taxi en líneaRiki (36), que no tenía vida en un automóvil negro Calya numerado B 2393 PFB, alrededor de 20.10 Wib.

El jefe de policía de Pasar Minggu, comisionado de policía Anggiat Sinambela, reveló que el descubrimiento comenzó con la sospecha de los residentes que se besaron bau Piciendo desde la dirección del auto.

Leer también: Gran incendio en Taman Sari West Yakarta para 6 residentes heridos, la causa …



«La puerta del automóvil aparentemente estaba desbloqueada. Cuando se abrió, la víctima fue encontrada con condición de cuerpo hinchado, todavía sentada en la silla del conductor. Supuestamente la víctima había muerto algún tiempo antes», dijo Anggiat, miércoles 1 de octubre de 2025.

El jefe de RT local aseguró que la víctima no fuera residente alrededor de Jalan Timbul, West Pejaten. Los residentes informaron inmediatamente a la policía. El cuerpo de la víctima fue evacuado al Hospital Fatmawati por un post mortem.

Leer también: El jefe de policía de Priok fue declarado por los residentes de Muara Angke Flats sobre peleas a drogas, Gercep dio inmediatamente una solución



La policía también se ha puesto en contacto con la familia para explorar el historial médico de Riki antes de morir. Hasta ahora, la causa exacta de la muerte de la víctima aún no se conoce.