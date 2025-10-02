Los residentes de Palmerah rechazan la creación de TPS debido al olor, el gobierno provincial responde a

Yakarta, Viva – La Agencia de Medio Ambiente de West Yakarta (Sudin LH) declaró que el rechazo de los residentes de RW 03 Palmerah contra la realización de un refugio temporal (TPS) basura es válido.

«De acuerdo con las instrucciones del gobernador número 6 de 2014, que la determinación del TPS o Depo era de la parte inferior, no del subdepartamento de LH, sino de la comunidad», dijo el jefe de la Agencia de Medio Ambiente de Jakarta Occidental (Kasudin LH), Achmad Hariadi en Jakarta el jueves.

Según él, surgió el banner de rechazo porque algunos residentes querían hacer de la tierra un lugar de actividad pública.

«Así que primero (ahí) un lugar cargando La basura, ahora los residentes se niegan, está bien. Porque de hecho la tierra tampoco es un activo sudin lh. Entonces, cuando la ubicación realmente quiere ser utilizada como área de lugares públicos, significa las aspiraciones de la gente «, dijo.

Kendeti así, dijo Hariadi, hubo dos aspiraciones que se desarrollaron en RW 03 Palmerah relacionadas con la reactivación de TPS en la región.

El primer grupo es el que aprobó, mientras que el resto no. Por lo tanto, el Sudin LH tomará medidas para sentarse con los residentes para crear un punto medio para este problema.

«La solución, Sudin LH se sentará junto con la Lurah y también con todas las partes interesadas involucradas. La devolveremos a la comunidad. Los residentes no solo rechazan el lugar, sino cómo se pueden manejar los desechos en su propio territorio», dijo.

Los residentes en Rukun residentes (RW) 03, Palmerah, West Yakarta, rechazan el plan para hacer un vertedero (TPS) porque puede causar olores desagradables.

El banner de rechazo contra el plan para hacer el TPS se instaló en varias regiones Palmerah RW 03 el jueves.

Varias pancartas se estiraron en el lado izquierdo de la carretera, precisamente en la cerca de zinc cerca de la entrada al área del área de campo multipropósito.

Algunos oficiales también parecían eliminar la basura del carro para ser colocados en grandes capturas, antes de ser transportados al camión de basura del Servicio Ambiental West Yakarta (LH) (Sudin).

«Los residentes de RW 03 Palmerah United declararon el rechazo del plan de hacer un vertedero en nuestra área», dijeron las pancartas.

Otros banners también escribieron que el rechazo no solo fue expresado por uno de los RTS, sino que había 5 RT, que van desde RT 01 a 05. (Ant)