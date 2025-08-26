Los residentes de NTT fueron disparados por la policía de Timor Leste en la frontera, se encontraron 8 proyectiles y 1 proyectil

Kupang, Viva – Oficiales inafis de la policía del norte de Timor Central East Nusa Tenggara (NTT) encontraron 8 conchas de bala y 1 proyectil de armas largas y barrilas mientras realiza el choque de la escena del crimen (TKP) entre Ciudadano indonesio y Policía Borde Leer Timor O Unidade de Patrulhahammate da fronteira (UPF) en la frontera estatal el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: KPK confiscó 24 vehículos relacionados con el caso de extorsión de Wamenaker, el más pertenecía a Irvian Bobby



Jefe de Sub -Sección de la Gestión de la Información de la Documentación de Medios (PIDM) de las relaciones públicas de la policía de TTU, IPDA Markus Wilco Mitang de KEA, TTU Regency dijo que una serie de bala y un caparazón de proyectil supuestamente se dispersaron cuando se dispararon a ciudadanos indonesios que protegieron la disputa por el país cancelando.

«Encontramos ocho conchas de bala y 1 proyectil y supuestamente originados en el arma de la policía fronteriza de Timor Leste o Unidade de Patrulhammate da Frondeira (UPF)», dijo Markus.

Leer también: Segundos de Bripda AMS queman a su novia en una sala de mesa hasta que fue arrestado en NTB





Los residentes de NTT, Paulus Oki, víctimas del tiroteo en la frontera de Timor Leste

Dijo que, según el testimonio de los testigos ciudadanos indonesios en el lugar, había alrededor de 8 erupciones de armas. Esto está de acuerdo con los hallazgos de una serie de conchas de bala en la escena del crimen.

Leer también: KPK Sita Alphard después de una búsqueda en la casa del ex ministro de Wamenaker Immanuel Ebenezer



Consecuencia tiroteo Era un residente llamado Paulus Kaet Oki sufrió un disparo translúcido en el hombro derecho.

«Como resultado del disparo, un residente experimentó una herida de bala en el hombro derecho», dijo.

También dijo que después de recibir un disparo, la víctima fue evacuada inmediatamente al hospital más cercano para obtener ayuda médica.

Dijo además en el choque, había 24 ciudadanos indonesios involucrados, mientras que de Timor Leste había 7 personal de Unidade de Patrulhammate da Fronteira (UPF) armado con largos barriles.

En la actualidad, las condiciones de seguridad en la región fronteriza dijeron que era propicio, después de que las fuerzas de seguridad y Forkompimda cayeron directamente para reducir el choque el lunes (8/25) ayer. (Hormiga)