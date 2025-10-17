¡Los residentes de Madiun están emocionados! Sundari fue encontrada muerta en su puesto, con heridas de arma blanca

MadiúnVIVA – La Policía de Madiun Resort (Polres) lleva a cabo una investigación para esclarecer la causa de la muerte de una mujer que fue encontrada muerta, sospechosa de ser la víctima. asesinato en un puesto en la carretera en camino derivaciónPueblo de Pajaran, distrito de Saradan, Regencia de Madiun, Java Oriental.

Lea también: La oración de Jokowi por Prabowo, que hoy cumple 74 años



El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Madiun, AKP, Agus Andi Anto, en Madiun, dijo el viernes que la víctima fue encontrada muerta por residentes locales el jueves 16 de octubre en su tienda.

Fue encontrado cubierto de sangre y con varias heridas. puñalada en su cuerpo. Los residentes que lo encontraron lo denunciaron a la policía de Saradan.

Lea también: Explosión de cilindro de gas en Kiaracondong Bandung, 4 personas gravemente quemadas





Ilustración del asesinato. (Informe U) Foto : VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

«A partir de los resultados de la escena del crimen o de la investigación del TKP encontramos varias puñaladas en el cuerpo de la víctima. Actualmente se sospecha que la víctima murió por asesinato», dijo AKP Agus a los periodistas.

Lea también: Comerciantes revelan modos malvados de Kiosk Mafia en el mercado de Pramuka



Según una investigación temporal, la víctima fue identificada como Sundari (55), residente de la aldea de Tawangrejo, distrito de Gemarang, Madiun Regency. El cuerpo de la víctima fue evacuado a la morgue del Hospital Caruban, Madiun Regency para una mayor investigación.

Como seguimiento del presunto caso de asesinato, hasta el momento la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Madiun ha examinado a seis testigos para interrogarlos.

La policía también confiscó en el lugar varios objetos que sirvieron de prueba, como sábanas, sandalias y varios objetos personales de la víctima.

«Hemos obtenido varias pruebas que se cree que están relacionadas con este incidente y todavía lo estamos investigando», dijo.

Según los resultados del examen provisional se determinó que la víctima vivía sola en su tienda. Además de vender, la víctima también era sospechosa de ejercer prácticas de prostitución para los clientes que acudían.

La policía de Madiun todavía está investigando el caso para descubrir el motivo del asesinato y el autor de la muerte de la víctima Sundari. (Hormiga)